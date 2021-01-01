فورد فوكاس موديل 2022 ارتفاع جديد يصيب أسعار



فورد فوكاس فورد فوكاس

من خلال بيانٍ لها اليوم، أعلنت شركة أوتو جميل ، وكيل العلامة التجارية فورد في مصر ، عن زيادة أسعار فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة 5 آلاف جنيه، بجميع فئاتها الخمسة المطروحة في السوق المحلية.



أسعار فورد فوكاس موديل 2022

حيث ارتفعت أسعار الفئة الأولى Trend 4D إلى 375 ألف جنيه بدلاً من 370 ألفاً، وصعدت الفئة الثانية Connected 4DR إلى 405 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه، بينما سجلت الفئة الثالثة Connected 5 Doors سعر 395 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه، وبلغت الفئة الرابعة Titanium سعر 440 ألف جنيه مقارنةً بسعر 435 ألف جنيه سابقاً، أما الفئة الخامسة Titanium X والأعلى تجهيزاً فصعدت إلى 485 ألف جنيه بعد سعر 480 ألفاً سابقاً.



مواصفات فورد فوكاس موديل 2022

وتنتمي السيارة فورد فوكاس موديل 2022 إلى فئة السيارات السيدان ذات الحجم الكبير، وتتمتع بمحرك سعة 1500 سي سي مكون من 3 أسطوانات، ينتج عنه قوة 120 حصان، ويولد عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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وتتمتع السيارة فورد فوكاس موديل 2022 بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة؛ حيث تتوافر بها 6 وسائد هوائية، وفرامل كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات ركن، ونظام الثبات الإلكتروني ESP وأنظمة التحكم فى الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.كما تقدم فورد السيارة لمحبي العلامة التجارية بمجموعة مميزة من التجهيزات والكماليات ومنها مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، مثبت ومحدد سرعة، وزجاج كهربائي، مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 16 بوصة، وكاميرا خلفية وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، و نظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية.