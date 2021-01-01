“مواصفات وأسعار” كرايسلر 300 2022 في السعودية



كرايسلر 300 كرايسلر 300

المربع نت – كرايسلر 300 هي سيارة سيدان فاخرة كاملة الحجم تتميز بهيئة قوية وتتوفر في المملكة لدى شركة بترومين بأربعة فئات هي ليمتد و S و المجموعة الفخمة و SRT. تأتي مع 3 خيارات للمحرك مع دفع خلفي، وتقدم مقصورة غنية بالتكنولوجيا ووسائل الراحة بما فيها ثلاث خيارات لنظام الصوت من ألباين أو هارمن كاردون.. في السطور التالية نعرفكم على تفاصيل مواصفات كرايسلر 2022.



تصميم كرايسلر 300

يعكس تصميم كرايسلر 300 الأيقونية الفخامة والأداء العالي، تبدأ من المقدمة الأنيقة ذات الوجه الفريد مع شبك أسود مطعم بالكروم في الفئة الفخمة وبديل شارة علامة كرايسلر التي تتوسط الشبك في فئة SRT تحصل على الشارة الخاصة، وتأتي بالمصابيح الأمامية باي زينون أو LED مع الإضاءة المتكيفة، وتأخذ السيارة هيئة كلاسيكية تمزج بين العضلية والانسيابية من جميع النواحي. ومن الجانب ترتكز السيارة على عجلات من الألمنيوم مقاس 20 بوصة، وتأتي مع مرايا خارجية كهربائية الطي والضبط تدعم التدفئة، والزجاج الأمامي عازل للصوت، كما يتوفر فتحة سقف بانورامية اختيارية. وألوان كرايسلر 300 المتوفرة تشمل جرانيت كريستالي و أسود لامع و أزرق محيطي و بنفسجي أميشست و برتقالي كانيون سانسيت و أزرق فروستبايت و أحمر لؤلؤي مخملي و فضي دخاني. ويمكن التعبير عن حجم سيارة كرايسلر 300 بالأرقام التالية:



الطول: 5044 مم

العرض: 1902 مم

الارتفاع: 1492 مم

قاعدة العجلات: 3048 مم

وزن السيارة فارغة: 1820 كجم

كرايسلر 300, المربع نت

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داخلية كرايسلر 300التصميم الداخلي يتميز بالمزج بين الكلاسيكية والفخامة، ويتوفر 7 تصميمات مختلفة للاختيار منها، تميزت بالمساحات الكبيرة المغطاة بالجلد مع وجود التطعيمات الخشبية في الكوسنول ولوحة القيادة بشكل ملحوظ مع لمسات معدنية ناعمة وأنيقة للمقابض وأكثر المناطق التي تتلامس معها الأيدي، على أن تأتي مع 5 من المقاعد بكسوة من القماش الفاخر أو جلد فاخر أو ألكانتارا ويتوفر لها جلد لاجونا الفاخر، والمقاعد الأمامية تدعم التعديل الكهربائي والتدفئة والتهوية، ومقاعد الصف الثانية قابلة للطي بنسبة 6:4 وتدعم التدفئة.والجانب التقني يعد من أفضل جوانب السيارة حيث تأتي مع شاشة معلومات وترفيه تدعم اللمس مقاس 8.4 بوصة تعمل بنظام يوكونكت 4 مع نظام الملاحة يأتي مع 2 منفذ USB، في حين توجد شاشة بين العدادات مقاس 7 بوصة، ونظام الصوت من ألباين مع 6 سماعات بقوة 276 واط أو 9 سماعات بقوة 506 واط، في حين يتوفر نظام هارمن كاردون مع 19 سماعة. ويمكن التحكم في مناخ المقصورة من خلال مكيف هواء أوتوماتيك مزدوج مناطق التحكم، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.أنظمة السلامة ومساعدة السائق6 وسائد هوائية (أماميمة وجانبية وستائرية)فرامل مانعة للانغلاقنظام التحكم بالتشبثنظام التحكم الإلكتروني بالثباتمراقبة المنطقة العمياءنظام تثبيت السرعةتنبيه التصادم الأمامينظام الفرملة النشطةمساعد صعود المرتفعاتمساعد الحفاظ على المسارتحذير الخروج عن المسارمساعد الركن الخلفي والأماميكاميرا الرؤية الخلفيةمراقبة ضغط الهواء في الإطاراتيتوفر مساعد البقاء في المساريتوفر نظام تثبيت السرعة المرنالمحركاتيتوفر لسيارة كرايسلر 300 2022 ثلاث خيارات للمحرك:محرك أساسي لجميع الفئات عدا SRT: مؤلف من 6 أسطوانات (V6) سعة 3.6 لتر يولد قوة 292 حصان وعزم دوران 353 نيوتن، أو يولد قوة 300 حصان وعزم دوران 385 نيوتن متر، يأتي مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك مع نظام الدفع الخلفي. يتميز بكفاءة استهلاك وقود 12.8 كم/لتر في المدينة و 8.1 كم/لتر على الطرق السريعة.يتوفر لجميع الفئات عدا SRT: محرك 8 أسطوانات (V8) سعة 5.7 لتر يولد قوة 363 حصان وعزم دوران 534 نيوتن متر، يأتي مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك مع نظام الدفع الخلفي.محرك أساسي لفئة SRT: مؤلف من 8 أسطوانات (V8) سعة 6.4 لتر يولد قوة 469 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر، يأتي مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك مع نظام الدفع الخلفي.مع المحرك الأقوى تصل السيارة سرعة قصوى 280 كم/س، وتتسارع من 0 – 100 كم/س في 5.0 ثانية، ويتميز بكفاءة استهلاك وقود 10.6 كم/لتر في المدينة 6.8 كم/لتر على الطرق السريعة، ومجمعة تبلغ 7.2 كم/لتر من خزان وقود بسعة 70 لتر.سعر كرايسلر 300 2022ليمتد – 144,348 ريال سعودي شامل الضريبةS – 158,435 ريال سعودي شامل الضريبةالفخمة – 171,130 ريال سعودي شامل الضريبةSRT – غير متوفر