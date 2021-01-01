في المحيط الأطلنطي غرق السفينة المحملة بحوالي 4000 سيارة فولكس واجن وبورش



غرق السفينة المحملة بحوالي 4000 سيارة فولكس غرق السفينة المحملة بحوالي 4000 سيارة فولكس

المربع نت – غرقت سفينة Felicity Ace المحملة بحوالي 4000 سيارة فولكس واجن وأودي وبورش وغيرهم بعد محاولات فاشلة لشد السفينة للسواحل لإنقاذ المتبقي من حمولتها.



ووضحت قوات الإنقاذ البرتغالية إن السفينة غرقت على بعد 407 كيلومتر من جزر Azores البرتغالية في صباح اليوم بعد الأضرار التي تحملها هيكل السفينة بسبب اشتعاله لأيام.



وتم إنقاذ جميع طاقم السفينة المكون من 22 فرد بنجاح، واضطرمت النيران في السفينة أثناء توجهها من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، وصرحت بورش إن حوالي 1100 سيارة لها كانت على متن السفينة، مع 189 سيارة بنتلي وعدد كبير من سيارات أودي.

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ولحسن الحظ أعلنت قوات الإنقاذ البرتغالية إن الحريق الهائل لم يؤدي لتسرب الوقود في المحيط ولا لتكون بؤر تلوث بيئي، والتي تستمر أحيانًا لأسابيع وأشهر بعد حوادث من هذا الحجم.