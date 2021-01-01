أول SUV كهربائية من جيب ي تاريخها

آخر الأخبارأخبار السيارات › أول SUV كهربائية من جيب ي تاريخها

صورة الخبر: جيب
جيب

المربع نت – أزاحت جيب الستار عن أول SUV كهربائية في تاريخها ضمن فعاليات حدث خاص عن الاستراتيجية الكهربائية لمجموعة ستيلانتس وعلاماتها المختلفة.

ولم تختر جيب اسماً محدداً للسيارة الجديدة بعد، كما لم تكشف عن محركاتها ومواصفات الأداء للوقت الحالي، وإن أكدت على استهداف طرحها في الربع الأول من 2023.

هو موعد أقرب مما توقعنا، مع العلم أن ستيلانتس كشفت عن صور تشويقية أخرى لسيارة رام 1500 بيك أب الكهربائية الجديدة كلياً، والمؤكد طرحها في عام 2024.

كما أكدت ستيلانتس على خطط طرحها لـ 75 موديل كهربائي في جميع الفئات السوقية بحلول 2023، منهم 3 سيارات جيب خلال العامين القادمين.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول SUV كهربائية من جيب ي تاريخها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1755

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager