أول SUV كهربائية من جيب ي تاريخها



جيب جيب

المربع نت – أزاحت جيب الستار عن أول SUV كهربائية في تاريخها ضمن فعاليات حدث خاص عن الاستراتيجية الكهربائية لمجموعة ستيلانتس وعلاماتها المختلفة.



ولم تختر جيب اسماً محدداً للسيارة الجديدة بعد، كما لم تكشف عن محركاتها ومواصفات الأداء للوقت الحالي، وإن أكدت على استهداف طرحها في الربع الأول من 2023.



هو موعد أقرب مما توقعنا، مع العلم أن ستيلانتس كشفت عن صور تشويقية أخرى لسيارة رام 1500 بيك أب الكهربائية الجديدة كلياً، والمؤكد طرحها في عام 2024.

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كما أكدت ستيلانتس على خطط طرحها لـ 75 موديل كهربائي في جميع الفئات السوقية بحلول 2023، منهم 3 سيارات جيب خلال العامين القادمين.