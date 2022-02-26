سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1918 دولارا للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



سعر الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 559 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 719 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 839 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 958 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليوم:سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4195 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8390 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16780 جنيها.سعر الجنيه الذهب:سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6762 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم:لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية:واستقر الذهب اليوم بعد ارتفاعه في المعاملات الفورية أمس بنحو 0.7 بالمئة إلى 1،921.90 دولار للأوقية (الأونصة).. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1923.30 دولار.