أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 فى السعودية

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اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا. ووصل سعر أونصة الذهب 1938 دولار .

اسعار الذهب في السعودية اليوم
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، في بداية بورصة السعودية اليوم ووصل إلى 233.66 ريال 62.31 دولار، في حين كان في بداية تعاملات الصباح امس 229.68 ريال 61.25 دولار

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22،في السعودية اليوم 214.18 ريال 57.12 دولار

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، صباح اليوم 204.45ريال 54.52 دولار

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18، 175.24 ريال 46.73 دولار.

اسعار الذهب الاقتصادى والاوقية والجنيه في السعودية اليوم
وارتفع سعر جرام الذهب الاقتصادى عيار 14، في باكورة التعاملات الصباحية ليصل إلى 136.30 ريال 36.35 دولارفى حين كان صباح امس سجل 133.98 ريال 35.73 دولار .

وجاء سعر أونصة الذهب بيع، في تعاملات بورصة الصباح اليوم في السعودية 7،267.50 ريال 1،938.00 دولار
وبلغ سعر أونصة الذهب شراء، 7،271.25 ريال 1،939.00 دولار

وصعد جنية الذهب 8ج عيار 21، إلى 1،635.59ريال 436.16 دولار

وسجل جنية الذهب 8ج عيار 22، 1،713.48 ريال 456.93دولار .

وبلغ سعر جنية الذهب 8ج عيار 24، 1،869.25ريال 498.47 دولار .

المصدر: المصرى اليوم

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