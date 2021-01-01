تعرف على الفوائد الصحية لـ«السكر البني»..



السكر البني السكر البني

يعتبر السكر البني هو مستخلص من الجاغري وليس قصب السكر، فالسكر البني أقل بكثير من السعرات الحرارية مقارنة بالسكر الأبيض، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الدقيقة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس والفوسفور وفيتامين ب 6 ، والتي تعتبر ضرورية لصحة الجسم



يلاحظ الأطباء ويقترحون عمومًا استهلاك المزيد من الأطعمة "البنية"، مثل الأرز البني والخبز البني والسكر البني، إذا كنت لا تزال تتناول السكر الأبيض لإشباع جوعك للحلاوة، فهذا يؤدي استهلاك السكر الأبيض إلى زيادة تناول السعرات الحرارية بما يتجاوز المطلوب، وينتهي بك الأمر باكتساب الوزن، لكن بدون الحلاوة ، لا تشعر الحياة على ما يرام.



نرصد بعض الفوائد الصحية للسكر البني:

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1- علاج مشاكل الجهاز الهضمييساعد السكر البني في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من الإمساك، فإن كل ما تحتاجه هو كوب من الماء الدافئ ممزوج بالزنجبيل وملعقة صغيرة من السكر البني.2- يساعد في إنقاص الوزنإذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فالسعرات الحرارية هي شيء يجب عليك مراقبته، يحتوي السكر البني على سعرات حرارية منخفضة، كما أنه يجعل عملية التمثيل الغذائي أفضل. لذلك فهو يساعدك على إنقاص الوزن دون التضحية بحلاوة حياتك.3- يعمل كمساعدة في الربويحتوي السكر البني على عناصر مضادة للحساسية قد تساعد مرضى الربو في علاج اعتلال الصحة.4- يحتوي على خصائص مطهرةيحتوي السكر البني على عناصر مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا قد تساعد في محاربة البكتيريا والعدوى.5- مفيد في أوقات الصيف حيث يخلط مع ماء جوز الهند فيعطي شعور بالبرودة.6- يحتوي على السيلينيوم الذي يساعد على ارتخاء الأعصاب.7- يحتوي على سعرات حرارية قلية وبهذا فائدة للاشخاص الذين يتبعون حمية غذائية.8- يحتوي على عنصر الحديد.9- يحتوي على مضادات الأكسدة.10- يعطي الطاقة.11- يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم.12- يساعد في علاج البهاق.13- يسرع عملية الأيض.14- إنه جيد لبشرتك له استخدامات كثيرة للحفاظ على البشرة:توجد المغذيات الدقيقة مثل فيتامين ب 6 والنياسين وحمض البانتوثنيك والمعادن الأخرى في السكر البني الذي يساعدك في الحصول على بشرة غنية ويعمل كمكون مضاد للشيخوخة، يمكن أيضًا استخدام السكر البني كمقشر للتخلص من الجلد الميت والمسام المسدودة.فهو يعتبر مقشّر طبيعيّ يعمل على تجديد الخلايا مع بعض الإضافات البسيطة من المنزل ومن هذه الوصفات وصفة لتقشير الجسم والوجه عن طريق إضافة أي زيت للسكر وفرك الجسم والوجه بها بطريقة دائرية .ثم غسلها بماء دافئ او بخلطه بلزيوت المعطرة او فيتامين E أو عن طريق خلطه بالليمون أو الشوفان، وتكون النتيجة أكثر من رائعة عند خلط كلّ من السكر البني مع السكر الأبيض وأي نوع من العطور أو الزيوت المحبّبة لإضافة رائحة لطيفة ويقشّر بها الجسم.يساعد السكر البني على التخلص من شحوب البشرة خاصّة إذا تمّ تقشير البشرة بشكل منتظم.ويمكن استخدامه كماسك مرطب للبشرة بإضافة زيت جوز الهند، وزيت الزيتون إلى السكر البنيّ وتدليك الوجه بشكل دائريّ.