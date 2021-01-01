انخفاض فعالية لقاح «فايزر» في حماية الأطفال من «كوفيد 19»إلى 12%



فايزر فايزر

لقاح فايزر أطلقته شركتي «فايزر الأمريكية» و «بيونتيك الألمانية»، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والاسم العلمي للقاح فايزر هو «توزيناميران»، وتم إطلاقه لأول مرة في 11 ديسمبرعام 2020.



أظهرت دراسة حديثة أن لقاح شركة «فايزر» الأمريكية المضاد لمرض «كوفيد 19» يوفر حماية قليلة جدا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما في موجة عدوى «أوميكرون».



ووجدت وزارة الصحة بولاية نيويورك أن فعالية اللقاح ضد عدوى كوفيد تراجعت من 68% إلى 12% للأطفال في تلك الفئة العمرية خلال طفرة إصابات «أوميكرون» في الفترة من 13 ديسمبر إلى 24 يناير.

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كما أظهرت جهود الخبراء في نيويورك أن قدرة اللقاح على الحماية من الاستشفاء (الاضطرار إلى العلاج داخل المستشفيات) انخفضت من 100% إلى 48% خلال نفس الفترة، حسبما ذكرت شبكة «سي إن بي سي».الدراسة نشرت يوم الاثنين دون أن تخضع بعد لمراجعة الأقران، نظرا للأوضاع الملحة المتعلقة بالصحة العامة في ظل الوباء، حيث أصبح العلماء ينشرون نتائج دراساتهم قبل هذه المراجعات.وقال فريق مسؤولي الصحة العامة الذين أجروا الدراسة، إن الانخفاض الكبير في فعالية اللقاح بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما يرجع على الأرجح إلى الجرعة المنخفضة التي يتلقونها.يُعطى الأطفال في هذه الفئة العمرية حقنتين 10 ميكروجرام، فيما يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما على حقن 30 ميكروجرام.قارن الباحثون أيضا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاما، ووجدوا أن فعالية اللقاح انخفضت إلى 11% لمجموعة الجرعات المنخفضة، لكنه قدم حماية بنسبة 67% للمجموعة التي تلقت جرعة أعلى.ما هي مكونات لقاح فايزر؟يتكون اللقاح من مادة وراثية يعرفها العلماء باسم "الحمض النووي الريبوزي المسال" الذي تم تعديله بـ"النيوكليوسيد"، والتي تحيطها جسميات نانونية دهنية.ويحمل المادة الوراثية للبروتين الخاص بفيروس كورونا المستجد، ما يجعله قادرا على الارتباط بالفيروس والحد من فاعليته.- كيف يعمل لقاح فايزر؟يتم إعطاء فايزر عن طريق الحقن في العضل، وعندها تنقل الكبسولة الدهنية المادة الفاعلة إلى خلايا الجسم.يبدأ بعدها الحمض النووي الريبوزي المسال الموجود في اللقاح، في بناء مستقبلات بروتينية على غلاف فيروس كورونا، ويتمكن الجهاز المناعي لجسم الإنسان من التعرف بصورة أسرع على الفيروس ويتمكن من محاربته، ويكون أجساما مضادة له بطريقة فعالة تصل إلى 95% تقريبا.جرعة اللقاح المناسبة :تنصح منظمة الصحة العالمية وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بأخذ جرعتين من فايزر لمكافحة فيروس كورونا، يفصل بينهما 3 أسابيع تقريبا، حتى يتمكن الجسم من تحقيق المناعة الكاملة من فيروس كورونا المستجد.يبدأ أثر جرعة اللفاح في الظهور بالجسم بعد 12 يوما من أخذ الجرعة تقريبا، لكن الحصول على الحماية الكاملة يتطلب الحصول على جرعتي اللقاح.وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا تزيد المدة بين الجرعتين الأولى الثانية عن 28 يوما.الفئات التي يمكنها الحصول على لقاح فايزر:تحدد منظمة الصحة العالمية الفئات، التي يمكنها الحصول على اللقاح لمكافحة فيروس كورونا على النحو التالي:- العاملون في المجال الصحي المعرضون للعدوى.- كبار السن الذين يبلغ عمرهم 65 عاما وما فوق.- مرضى ضغط الدم والسكري والربو والأمراض الرئوية وأمراض الكبد والكلى.- مرضى الأمراض المزمنة المستقرة والخاضعة للرقابة.- من يعانون نقص في المناعة.- المتعايشون مع مرضى كورونا.فئات ممنوعة من الحصول على فايزر:حدد مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة الأمريكي فئات ممنوعة من الحصول على فايزر، وصدقت عليها منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت على النحو التالي:- من لديهم ردود فعل تحسسية تجاه مكونات اللقاح.- الأطفال أقل من 16 عاما.- الحوامل لأنه لم يثبت حتى الآن تأثير لقاح فايزر على النساء الحوامل أو أجنتهن، لكن يمكن أن تحصل النساء الحوامل المعرضات بشدة لخطر "كوفيد 19"، أو يعانين من الأمراض المزمنة.هل اللقاح مناسب للأطفال؟لا توصي منظمة الصحة العالمية ولا المراكز الطبية العالمية بحصول الأطفال أقل من 16 عاما على الجرعة، حتى لو كانوا ينتمون إلى فئة معرضة للخطر، لأنه لم تجر دراسات بحثية مطولة حول صحة اللقاح وأمانه على الأطفال.ولكن تجري شركتي "فايزر" و"بيونتيك" اختبارات لاستخدام لقاح فايزر على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 15 عاما، ولكن لا يزال يحتاج التصديق والاعتماد من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، تمهيدا لاعتماد هذا الأمر عالميا.