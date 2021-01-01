علاج إلتهاب البول بالأدوية .. تعرف علي الطريقة



علاج إلتهاب البول علاج إلتهاب البول



يحدث التهابات البول عادة عندما تدخل البكتيريا المسالك البولية عبر مجرى البول وتبدأ في التكاثر في المثانة. وعلى الرغم من أن الجهاز البولي مصمم لمنع مثل هؤلاء الغزاة المجهريين، إلا أن هذه الدفاعات تفشل أحيانًا.







علاج التهاب البول

عندما يحدث التهاب البول فقد ترسخ البكتيريا وتنمو لتصبح عدوى كاملة في المسالك البولية، وعادةً ما تكون المضادات الحيوية هي الخط الأول في علاج التهاب البول، وتعتمد الأدوية الموصوفة ومدة استخدامها على حالتك الصحية ونوع البكتيريا الموجودة في البول، وتشمل الأدوية التي يوصى بها عادةً لعلاج التهاب البول البسيط، ما يلي:



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ميثوبريم / سلفاميثوكسازول (باكتريم ، سيبترا ، وغيرهما)فوسفوميسين (مونورول)نتروفورانتوين (ماكرودانتين ، ماكروبيد)سيفاليكسين (كيفلكس)سيفترياكسونولا يُنصح عادةً بمجموعة أدوية المضادات الحيوية المعروفة باسم الفلوروكينولونات، مثل سيبروفلوكساسين (سيبرو) وليفوفلوكساسين وغيرهما لعلاج التهاب البول البسيط ، حيث تفوق مخاطر هذه الأدوية عمومًا فوائد علاج عدوى المسالك البولية غير المعقدة .علاج التهاب البولفي بعض الحالات ، مثل التهاب المسالك البولية المعقدة أو عدوى الكلى ، قد يصف طبيبك دواء الفلوروكينولون إذا لم تكن هناك خيارات علاجية أخرى. غالبًا ما تختفي أعراض المسالك البولية في غضون أيام قليلة من بدء علاج التهاب البول، ولكن قد تحتاج إلى الاستمرار في تناول المضادات الحيوية لمدة أسبوع أو أكثر، وأخذ الجرعة الكاملة من المضادات الحيوية على النحو الموصوف.بالنسبة لعدوى المسالك البولية غير المعقدة التي تحدث عندما تكون بصحة جيدة ، فقد يوصي طبيبك بفترة علاج أقصر ، مثل تناول مضاد حيوي لمدة يوم إلى ثلاثة أيام، ولكن ما إذا كانت هذه الدورة العلاجية القصيرة كافية لعلاج التهاب البول، فهذا يعتمد على الأعراض الخاصة بك وتاريخك الطبي.وقد يصف لك طبيبك أيضًا مسكنًا للألم (مسكنًا) يخدر المثانة والإحليل لتخفيف الحرقان أثناء التبول ، ولكن عادةً ما يتم تخفيف الألم بعد فترة وجيزة من بدء المضاد الحيوي. إذا كنت تعاني من عدوى المسالك البولية بشكل متكرر ، فقد يوصي طبيبك ببعض التوصيات العلاجية بالنسبة لعلاج التهاب البول الشديدة، مثل:جرعة منخفضة من المضادات الحيوية ، مبدئيًا لمدة ستة أشهر ولكن في بعض الأحيان لفترة أطولالتشخيص الذاتي والعلاج ، إذا بقيت على اتصال مع طبيبك.جرعة واحدة من المضاد الحيوي بعد الجماع إذا كانت العدوى لديك مرتبطة بنشاط جنسي.العلاج المهبلي بالاستروجين إذا كنتِ في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد في المستشفى.