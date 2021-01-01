بدء تسويق خدمات الجيل السادس «6G»فى كوريا الجنوبية بحلول 2028.

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت وزيرة العلوم الكورية الجنوبية ليم هي -سوك، إن كوريا ستدفع لتسويق خدمات الجيل السادس (6G) بحلول عام 2028 تقريبًا مشيرة إلى أن الشبكة ستكون أسرع 50 مرة من الحالية وستقوم بتغطية موسعة تصل إلى 10 كيلومترات فوق سطح الأرض.

ونقلت وكالة يونهاب عن الوزيرة قولها خلال مشاركتها في ملتقى عالم الهاتف النقال (MWC) 2022، ببرشلونة، أن كوريا الجنوبية حققت تقدمًا ملموسًا في سرعة شبكة الجيل الخامس وتغطيتها منذ أن أصبحت أول دولة تقوم بتسويق خدمات هذه الشبكة في أبريل 2019.

وأوضحت أن كوريا الجنوبية ستمضي قدمًا لاكتشاف عصر جديد مع التقنيات الرقمية المبتكرة، بما يشمل الميتافيرس وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الكلاود.

المصدر: بوابة دار المعارف

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