أسعار الدولار فى مصر اليوم الأربعاء



أسعار الدولار أسعار الدولار

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزى المصرى، بمستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، الموافق 2/3/2022، نحو 15.65 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.



وفى بنوك كريدى أجريكول، العربى الإفريقى الدولى، بلوم، مصر إيران للتنمية، عودة، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطنى، التنمية الصناعى، أبو ظبى التجارى، أبو ظبى الأول، فيصل الإسلامى، HSBC، قطر الوطنى "QNB"، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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ووصل سعر الدولار اليوم، فى بنك الإمارات دبى الوطنى والبنك الأهلى المتحد إلى نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.