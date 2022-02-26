أسعار الدولار فى مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزى المصرى، بمستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، الموافق 2/3/2022، نحو 15.65 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفى بنوك كريدى أجريكول، العربى الإفريقى الدولى، بلوم، مصر إيران للتنمية، عودة، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطنى، التنمية الصناعى، أبو ظبى التجارى، أبو ظبى الأول، فيصل الإسلامى، HSBC، قطر الوطنى "QNB"، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!