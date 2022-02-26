اسعار النفط تقفز 5 %.. و«برنت» يتجاوز عتبة الـ110 دولارات للبرميل

تخطى سعر خام برنت عتبة الـ110 دولارات للبرميل، صباح اليوم الأربعاء، في حين قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%، مع تنامي المخاوف بشأن إمدادات النفط بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل العقوبات الغربية ضد موسكو.
وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 5% ليصل إلى 110.09 دولار، في حين زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 5.06% ليصل إلى 108.64 دولار للبرميل.
وفي السياق نفسه ستعقد منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" اجتماعاً الأربعاء تشارك فيه روسيا للبحث في إمكان زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار.
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