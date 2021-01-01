الجشمت لنوم هادئ وعين النمر للثقة.6 أحجار كريمة تجلب طاقة إيجابية للطفل ..

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البخت أوالحظ الجيد دائماً ما نسعى إليه، خاصة لأطفالنا الذين نتمنى طيلة الوقت أن يتمتعوا بحظ رائع في جميع خطوات حياتهم، ونبحث دائما ونفكر كثيرا في هدايا مميزة تقدم للأطفال سواء بمناسبة أو بدون مناسبة، ويتجاهل أو يتنسى الكثيرون فكرة تقديم حجر كريم للطفل يجلب له الحظ والبخت، فلا شك أن لهذه الأحجار طاقة معينة للتأثير علينا ومساعدتنا جسديًا وعقليًا وقد فعلوا ذلك منذ آلاف السنين في كل ثقافة على هذا الكوكب وأيضاً يمكن للأطفال أن يتقبلوا بشدة الاقتراحات حول قوة أحجارهم الكريمة، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأحجار الكريمة تجلب لأطفالك البخت والحظ الجيد وفقاً لموقع "dontpayfull" كما يلي:



الجمشت هو حجر البخت في النوم الجيد:

حجر الجمشت وهو حجر يجلب ليلة مليئة بالنوم الهادئ والأحلام الرائعة، للأطفال، أيضًا حجر كريم مهدئ بشكل عام للأطفال وماص للتوتر والقلق ويجلب البخت الجيد.



حجر القمر الأبيض:

حجر القمر الأبيض هو حجر كريم آخر يساعد على إبعاد الكوابيس ويهدئ خوف الطفل من الظلام، كما أنه يجلب الحماية والحظ أثناء الرحلات بسبب طاقته الإيجابية.

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حجر الزبرجد:حجر الزبرجد والذي يسمى في علم الطاقة بحجر الدراسة، يمكن الاحتفاظ بالزبرجد في غرفة النوم أو منطقة الواجب المنزلي لتشجيع التعلم والإبداع.حجر عين النمر:سيمنح هذا الحجر الكريم لطفلك دفعة الثقة اللازمة له عند الذهاب للمدرسة اول مرة أو تمرين أو تمثيل أو مقابلة أحد لأول مرة.الروز كوارتز:الروز كوارتز يسمى هذا الحجر بحجر الحب الشامل وغير المشروط، لن يجعل طفلك يشعر بالحب فحسب، بل سيشجعه أيضًا على حب أي شخص آخر ممن حوله، ويعطيه طاقة إيجابية محبه للخير دائماً.السايترين:السايترين يجعل أي طفل حزين ينتعش عند رؤية هذا الحجر الكريم الذهبي اللامع، فهو يمتص طاقة الشمس الجبارة ويقدمها لطفلك ليبتسم ويشع طاقة وانطلاق وحب.