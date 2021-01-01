فيديو:موقف محرج لراكب دراجة يمر فوق جسر لحظة فتحه وانقسامه لنصفين ..



موقف محرج لراكب دراجة موقف محرج لراكب دراجة

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر موقفا محرجا لراكب دراجة مر فوق جسر أثناء فتحه، وقال ناشرو الفيديو إنه يظهر راكب دراجة هوائية فوجئ أثناء مروره فوق جسر "نورث بالم بيتش" في الولايات المتحدة وبأن الجسر تم فتحه وأنه ينقسم إلى نصفين.



ووفقا لموقع وكالة "سبوتنيك" واجه راكب الدراجة خطرا كبيرا حيث بدأ شطر الجسر يرتفع وهو فوقه، فيما حاول الرجل التشبث كي لا يسقط، وظل متمسكا بالجسر حتى أصبح عموديا على الأرض دون أن يستسلم للسقوط.



في سياق آخر، تمكن مهندس روسى من صنع سيارة فيلوموبيل وهي مركبة تعتمد على نفس النظام الذي تعتمده الدراجات العادية أي أنها تسير عن طريق الدواسة والعجلات، مع بعض التعديلات الطفيفة التي تحمى راكبها من برودة الجو، وفقًا لـ"يورو نيوز" يقود يفغيني لافريتشينكو هذه المركبة منذ 4 سنوات، ويمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 40 كيلومترا في الساعة باستخدام الدواسات وإلى 50 كيلومتر في حالة القيادة على منحدرات.

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وقال يفغيني لافريتشينكو: "لطالما كنت أعشق الدراجات ولفترة طويلة وعلى الإنترنت رأيت أن هناك مثل هذه العربات التي تملك أيضا محرك دواسة، ونظرا لظروف الطقس، كان من الضروري أيضا تثبيت محرك كهربائي، لأن استخدام الدراجة في الشتاء يكون صعبا للغاية".يساعد المحرك في قيادة فيلوموبيل فوق الثلوج حيث تشهد مدينة تومسك تساقطا كثيفا للثلج خلال الشتاء، لذلك فإن التنقل في الشوارع يمثل عقبة شائعة في المدينة، الا ان هيكل الفيلوموبيل بسيط للغاية، ومصنوع من البلاستيك والكرتون، أما العجلات، فهي عجلات دراجة حقيقية، وهيكل الفيلوموبيل معلق على أذرع مرنة وهو خفيف وغير مكلف وبما أن السائق محاط داخل الكابينة، كان لابد من إضافة التهوية للعوادم لتفادي حدوث ضباب على النوافذ.ويقوم يفغيني لافريتشينكو المتهم بالرياضة والهندسة باستخدام وسيلة مواصلاته يوميا للذهاب إلى مقر عمله، الذي يبعد عن بيته بأكثر من 12 كيلومترا حيث يعتبر أن الأمر طريقة صحية لبدء يومه.