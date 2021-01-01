فيديو:موقف محرج لراكب دراجة يمر فوق جسر لحظة فتحه وانقسامه لنصفين ..

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر موقفا محرجا لراكب دراجة مر فوق جسر أثناء فتحه، وقال ناشرو الفيديو إنه يظهر راكب دراجة هوائية فوجئ أثناء مروره فوق جسر "نورث بالم بيتش" في الولايات المتحدة وبأن الجسر تم فتحه وأنه ينقسم إلى نصفين.
ووفقا لموقع وكالة "سبوتنيك" واجه راكب الدراجة خطرا كبيرا حيث بدأ شطر الجسر يرتفع وهو فوقه، فيما حاول الرجل التشبث كي لا يسقط، وظل متمسكا بالجسر حتى أصبح عموديا على الأرض دون أن يستسلم للسقوط.
في سياق آخر، تمكن مهندس روسى من صنع سيارة فيلوموبيل وهي مركبة تعتمد على نفس النظام الذي تعتمده الدراجات العادية أي أنها تسير عن طريق الدواسة والعجلات، مع بعض التعديلات الطفيفة التي تحمى راكبها من برودة الجو، وفقًا لـ"يورو نيوز" يقود يفغيني لافريتشينكو هذه المركبة منذ 4 سنوات، ويمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 40 كيلومترا في الساعة باستخدام الدواسات وإلى 50 كيلومتر في حالة القيادة على منحدرات.
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