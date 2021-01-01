أمريكا تفعل حظر استخدام شركات الطيران الروسية لمجالها الجوي

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قالت وزارة النقل الأمريكية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية كل المجال الجوي الأمريكي بحلول نهاية يوم الأربعاء، بحسب وكالة ”رويترز“.



وستعلق الأوامر أنشطة جميع الطائرات التي يملكها أو يرخصها أو يشغلها أو يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من يعود بنفع عليه.



وقالت الوزارة إن هذا يشمل رحلات الركاب والبضائع والرحلات المنتظمة وكذلك الرحلات العارضة، وهو ما ”سيغلق المجال الجوي الأمريكي بشكل فعال أمام جميع شركات النقل الجوي الروسية والطائرات المدنية الروسية الأخرى“.

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ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”ديكتاتور“، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء، بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال بايدن في أول خطاب له حول حال الاتّحاد أمام الكونغرس، إنّ ما يقوم به ”ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم“، مشدّداً على أنّه ”في المعركة بين الأنظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن“.وأضاف بايدن أنه اتخذ قرارا بحظر تحليق الطائرات الروسية فوق الأراضي الأمريكية، وذلك في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وتعهد بايدن بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.وقال بايدن ”في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل“.وأضاف“ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره“.واعتبر الرئيس الأمريكي خلال خطابه أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير ردّ الفعل القوي والموحّد للغرب على غزو قواته لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أخطأ في حساباته عندما ظن أنه يستطيع الاستيلاء على أوكرانيا بالقوة، مشيدا بـ“مقاومة الشعب الأوكراني القوية للغزو الروسي“.وصفّق أعضاء الكونغرس الأمريكي بحفاوة بالغة للشعب الأوكراني في بداية خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن في مبنى الكابيتول.وأكّد الرئيس الأمريكي أنّ ”الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني“، بعد أيام قليلة على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.