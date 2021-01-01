بعد وصوله لمصر .. طالب مصري عائد من أوكرانيا يحكي بما مر به



طالب مصري عائد من أوكرانيا طالب مصري عائد من أوكرانيا





أكد عمار أسامة، طالب مصري يدرس بكلية طب الأسنان في أوكرانيا، على استقلال قطار للوصول إلى الحدود مع دولة المجر ثم استقلال طائرة والعودة إلى القاهرة؛ تنفيذًا لتعليمات السفارة المصرية في بودابست، عن خلق ممر آمن لإخراج كل الطلبة الموجودين فى أوكرانيا.



وأضاف "عمار" من محافظة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الحمدلله وصلنا بآمان إلى محطة قطار داخل الأراضي الأوكرانية والتى تبعد مسافة 40 كيلو مترًا عن حدود دولة المجر؛ موجهًا الشكر للسفارة المصرية بكييف على التنسيق والتواصل الدائم مع الطلاب المصريين حتى توفير ممر آمن للعودة إلى القاهرة".

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وقال الطالب المصري عبر تقنية المحادثة المرئية "فيديو شات": "شكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأيضا المسؤولين في السفارة المصرية على الاستجابة لنداءاتهم بسرعة التحرك وإجلاؤهم من أوكرانيا للعودة إلى القاهرة"، مشيرًا إلى الأوضاع كانت صعبة ومحدش كان متخيل يقعد في ظل اندلاع الحرب ومشاهدة القذائف النارية..قائلًا:" مش متخيل أني ماقدرش أرجع مصر تاني".وأوضح: "الجامعة في كييف أوقفت الدراسة، وكنا ننهي أوراقنا من الجامعة بأوكرانيا أو نشوف وسيلة لاستكمال الدراسة في مصر أونلاين، مشيرًا إلى أن معظم الطلاب المصريين كانوا يحاولون أن يحصلوا على محتوى علمي يثبتون أنهم طلاب بالجامعة حتى يكون في أمان حال نزولنا إلى مصر ولا تضيع علينا سنوات الدراسة".