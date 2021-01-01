بعد وصوله لمصر .. طالب مصري عائد من أوكرانيا يحكي بما مر به

أكد عمار أسامة، طالب مصري يدرس بكلية طب الأسنان في أوكرانيا، على استقلال قطار للوصول إلى الحدود مع دولة المجر ثم استقلال طائرة والعودة إلى القاهرة؛ تنفيذًا لتعليمات السفارة المصرية في بودابست، عن خلق ممر آمن لإخراج كل الطلبة الموجودين فى أوكرانيا.
وأضاف "عمار" من محافظة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الحمدلله وصلنا بآمان إلى محطة قطار داخل الأراضي الأوكرانية والتى تبعد مسافة 40 كيلو مترًا عن حدود دولة المجر؛ موجهًا الشكر للسفارة المصرية بكييف على التنسيق والتواصل الدائم مع الطلاب المصريين حتى توفير ممر آمن للعودة إلى القاهرة".
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