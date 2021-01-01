ارتفاع ضغط العين من أعراض وأسباب وعلاج



ارتفاع ضغط العين ارتفاع ضغط العين



هل تعلم أن العين أيضا يمكن أن تصاب بارتفاع بالضغط؟..نعم هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، ولذا سنقدم خلال الأسطر القادمة كل ما يخص ارتفاع ضغط العين وارتفاع نسبته.



ما هو ارتفاع ضغط العين؟



يزداد نسبة الضغط داخل العين، أي يرتفع عن 21 ملليمتر زئبق، وهذا الأمر يتسبب في ألم شديد في العين.



ما هي أعراض الإصابة بارتفاع ضغط العين؟

-ألم شديد في العين.

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-تشويش في العين.-احمرار في العين.-صداع شديد.ما أسباب الإصابة بارتفاع ضغط العين؟هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط العين، ومنها:-عندما تتعرض العين للإصابة بفرط إنتاج السائل المائي يزداد فرص ارتفاع نسبة ضغط العين.-في بعض الأحيان تناول بعض الأدوية يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط العين، وخاصة علاجات الربو.-عند الإصابة بمشكلة في العين تؤثر علي السائل المائي داخلها.ما هي مضاعفات الإصابة بارتفاع ضغط العين؟في بعض الأحيان يتعرض الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط العين، للإصابة بالماء الزرقاء، وفقدان الرئوية عندما يتم إهمال علاج ارتفاع ضغط العين.كيف يتم علاج ارتفاع ضغط العين؟-يقوم الطبيب باختيار العلاج المناسب للحالة، ويكون العلاج هو أخذ بعض القطرات التي تساهم في تنظيم نسبة الضغط داخل العين.-هناك بعض العلاجات المسئولة عن تنظيم نسبة الضغط داخل العين.-في حالة عدم الاستجابة من قبل العلاجات السابق ذكرها يلجا الطبيب إلي خضوع المريض لجراحة وفي الأغلب تكون بالليزر لعلاج المشكلة.