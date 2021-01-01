لتنظيف البط 4 حيل سهلة



تنظيف البط تنظيف البط



لا تخلو أي مائدة رمضانية من البط نظرًا لكونه مكونا أساسيا أول أيام رمضان أو يتم تجهيزه بالعزومات الكبيرة ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجه النساء في طرق تنظيف البط لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة تنظيف البط بأربع طرق مختلفة لإزلة الروائح الكريهة وإزالة الريش الصغير.



حيل تنظيف البط وإزالة الريش الصغير: البيكينج باودر

يعد البيكينج باودر من أفضل طرق تنظيف البط حيث يساعد على إزالة الريش الصغير بكل سهولة وذلك بوضع البط في وعاء كبير به ماء ساخن جدًا ونضيف إليه الماء 2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر ثم نقوم بإضافة البط وتركه خمس دقائق ثم بعد ذلك نقوم بتنظيف البط من الريش بكل سهولة وبعد ذلك نقوم بغسل البط جيدا بالملح والليمون والماء البارد



طريقة تنظيف البط بالملح والليمون وبيكربونات الصوديوم

يجب تحضير إناء عميق به ماء ساخن ونخلط به 3 ملاعق كبيره ملح وملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم ونصف كوب عصير ليمون مع القشور

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نضع البط في الإناء ونتركه خمس دقائق ثم نقوم بإزالة الريش بكل سهولة ونفرك البط جيدًا بقشور الليمون حيث يقضي الليمون على رائحة الزفارة بعد ذلك يغسل البط بالماء البارد جيدا.طريقة تنظيف البط بالردة الخشنةمن الطرق السهلة والمضمونة غسل البط بالردة الخشنة وذلك بعد غسل البط من الريش الكبير نقوم بتغطية البط بكمية مناسبة من الردة الخشنة ونتركها نصف ساعة بعد ذلك نقوم بفرك البط جيدا لإزالة الريش الصغير من البط بكل سهولة.طريقة تنظيف البط بالملح والليمون والزنجبيل والسكرنقوم بخلط 2 ملعقة كبيرة من الملح مع نصف كوب عصير ليمون وملعقة كبيرة من الزنجبيل وملعقة كبيرة من السكر مع لتر ماء بارد وتساعد هذه الخلطة في القضاء على رائحة الزفارة بالبط بعد التنظيف حيث يتم نقع البط بعد تنظيفه بإحدى الطرق المذكورة في هذه الخلطة لمده نصف ساعة بعد ذلك يتم غسله بالماء البارد وطهيه بالطرق المحببة أو نقوم بحفظه في الفريزر.