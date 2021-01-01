لتنظيف البط 4 حيل سهلة

لا تخلو أي مائدة رمضانية من البط نظرًا لكونه مكونا أساسيا أول أيام رمضان أو يتم تجهيزه بالعزومات الكبيرة ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجه النساء في طرق تنظيف البط لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة تنظيف البط بأربع طرق مختلفة لإزلة الروائح الكريهة وإزالة الريش الصغير.
حيل تنظيف البط وإزالة الريش الصغير: البيكينج باودر
يعد البيكينج باودر من أفضل طرق تنظيف البط حيث يساعد على إزالة الريش الصغير بكل سهولة وذلك بوضع البط في وعاء كبير به ماء ساخن جدًا ونضيف إليه الماء 2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر ثم نقوم بإضافة البط وتركه خمس دقائق ثم بعد ذلك نقوم بتنظيف البط من الريش بكل سهولة وبعد ذلك نقوم بغسل البط جيدا بالملح والليمون والماء البارد
طريقة تنظيف البط بالملح والليمون وبيكربونات الصوديوم
يجب تحضير إناء عميق به ماء ساخن ونخلط به 3 ملاعق كبيره ملح وملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم ونصف كوب عصير ليمون مع القشور
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