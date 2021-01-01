لعلاج تشقق الشفاه وصفات طبيعية مش هتكلفك كتير

أسباب تشقق الشفاه عديدة منها تغير الفصول واتباع نظام غذائى أدى للتشقق وغيرها من الأسباب التى تؤدى لهذه المشكلة وتسبب للمرأة الشعور بالحرج والألم، ولهذا تحاول البحث عن طرق تساعد على علاج هذه المشكلة منها وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاه والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "rd".
وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاه فى الشتاء
زيت اللوز لعلاج تشقق الشفاه
يحتوى زيت اللوز على مستوى عالى من الأحماض الدهنية لذلك يساعد على ترطيب الشفاه، من خلال وضع بضع قطرات من الزيت على الشفاه الجافة، ولكن لا يفضل استخدامه لمن يعانون من حساسية اللوز.
الخيار لعلاج تشقق الشفاه
يساعد الخيار على ترطيب الشفاه وذلك لاحتوائه على فيتامينات ومعادن تساعد على جعل الشفاه خالية من العيوب، ولهذا ينصح بتقطيع الخيار لشرائح ووضعها فى الثلاجة، وعندما تبرد توضع الشرائح على الشفاه لعدة دقائق للحصول على نتيجة إيجابية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!