لعلاج تشقق الشفاه وصفات طبيعية مش هتكلفك كتير



لعلاج تشقق الشفاه لعلاج تشقق الشفاه



أسباب تشقق الشفاه عديدة منها تغير الفصول واتباع نظام غذائى أدى للتشقق وغيرها من الأسباب التى تؤدى لهذه المشكلة وتسبب للمرأة الشعور بالحرج والألم، ولهذا تحاول البحث عن طرق تساعد على علاج هذه المشكلة منها وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاه والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "rd".



وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاه فى الشتاء



زيت اللوز لعلاج تشقق الشفاه

يحتوى زيت اللوز على مستوى عالى من الأحماض الدهنية لذلك يساعد على ترطيب الشفاه، من خلال وضع بضع قطرات من الزيت على الشفاه الجافة، ولكن لا يفضل استخدامه لمن يعانون من حساسية اللوز.



الخيار لعلاج تشقق الشفاه

يساعد الخيار على ترطيب الشفاه وذلك لاحتوائه على فيتامينات ومعادن تساعد على جعل الشفاه خالية من العيوب، ولهذا ينصح بتقطيع الخيار لشرائح ووضعها فى الثلاجة، وعندما تبرد توضع الشرائح على الشفاه لعدة دقائق للحصول على نتيجة إيجابية.

قد يعجبك أيضا...

السكر والعسل لعلاج تشقق الشفاهيساعد مزيج السكر والعسل على إزالة الجلد الميت وترطيب الشفاه، كما تساعد على تقشير الشفاه، حيث يحتوى السكر على صفات كاشطة تجعله مقشرًا ومرطب طبيعي، لذلك ينصح بتحضير كميات متساوية من السكر والعسل وخلطهما ببعض ثم وضعهما على الشفاه مع التدليك برفق وتركهما لعدة دقائق ثم غسل الشفاه وذلك للحصول على نتائج إيجابية.زيت جوز الهند لعلاج تشقق الشفاهيعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التى تساعد على ترطيب الشفاه والبشرة، وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص المضادة للمكورات العنقودية التي قد تساعد في منع العدوى البكتيرية للشفاه المتشققة، ولهذا ينصح بوضع زيت جوز الهند على الشفاه الجافة بشكل يومى، للحصول على نتائج إيجابية وهى ترطيب الشفاه وجعلها ناعمة لامعة.