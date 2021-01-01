أطعمة تخلصك من الكسل طوال اليوم



الكسل الكسل

يعاني الكثيرون من عدم قدرتهم على التنبه، واستكمال يومهم إلا بتناول الإفطار، فبدلاً من شرب المشروبات المنبهة المليئة بالسكريات التي تساعد على زيادة الوزن دون فائدة، أو شرب كوب من القهوة، يمكنك تناول بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والتي تمنحك المزيد من الطاقة، فالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات هي أفضل الخيارات للطاقة طوال اليوم، والهدف هو الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم التي ستجعلك تشعر بالجوع والخمول، ومن ضمن الأطعمة التي يمكن تناولها لمنحك المزيد من الطاقة وفقاً لموقع "eatthis" كما يلي:



الجبن

يحتوي كوب واحد من الجبن القريش على البروتين الذي يحتاجه الجسم، لمنحه المزيد من الطاقة اللازمة لتنفيذ مهامك اليومية وتخلصه من الكسل الذي قد يشعر به.



سمك السالمون

السلمون هو أحد الأطعمة المستخدمة لزيادة الطاقة، حيث إنه مليء بالعناصر الغذائية وهو غذاء يساهم في العديد من الفوائد الصحية الإيجابية، بما في ذلك مستويات الطاقة، فهو يحتوي على الاوميجا 3، وفيتامين، كما إنه يعتبر أحد المصادر الطبيعية القليلة لفيتامين D، والذي قد يساعد أيضًا في مكافحة التعب والشعور بالإجهاد، مما يجعلك تشعر بمزيد من النشاط.

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الشوفانيعمل الشوفان على تعادل نسبة السكر في الدم، كما إنه يساعد على الاحتفاظ بمزيد من الألياف والبروتين ويوفر قوامًا كثيفًا وحيويًا.الزبادي اليونانيأحد الأطعمة المفضلة التي تمنحك الطاقة هو الزبادي اليوناني، فهو يحتوي على المزيد من الكالسيوم وفيتامين D، ولذلك يخلصك تماماً من الشعور بالكسل والخمول خاصة في الساعات الأولى من الصباح، كما يخلصك من الضغط العصبي لو كنت تشعر به قبل أن تذهب للعمل صباحاً.