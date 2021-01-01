أفكار تجعل طفلك يستقبل شهر رمضان بحماس



شهر رمضان شهر رمضان



شهر رمضان فرصة ذهبية لتعليم طفلك بعض السلوكيات الحميدة وغرس القيم والعادات الإيجابية، ولكن الشهر قد يكون مرهقًا للطفل، لذا يجب أن تربطه ببعض الأنشطة الممتعة التي تجعل الطفل سعيدًا ومتحمسًا لاستقبال الشهر الكريم، ولذلك من الضروري عمل برنامج للشهر مع الطفل يجعله ينسى مشقة الصوم لذلك يستعرض اليوم السابع مع شيماء العراقي استشاري تعديل السلوك بعض الأنشطة الممتعة والمفيدة في شهر رمضان.



مشاركة الطفل في عمل زينة رمضان

تشجيع الطفل على عمل زينة رمضان وصنع فانوس رمضان يجعله يشعر بفرحة الشهر الكريم واستقباله، وهي فرصة للاستمتاع بوقت مع الطفل تتبادلان فيه الحديث والحوار، وتشاركيه ذكرياتك المرتبطة بشهر رمضان في الماضي.



قصص الأنبياء

قصص الأنبياء وقصص القرآن من الأشياء المحببة إلى نفوس الأطفال وخاصة مسلسلات الكارتون التي تعرض على الشاشة وايضًا احرصي أن تشاهدي المسلسلات وتشاركيه فيها وتتناقشي معه حول أحداثها.

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مشاركة توزيع الوجبات الرمضانية على الفقراء والمحتاجين:من الأنشطة الممتعة في رمضان للطفل توزيع الوجبات والعصائر على الصائمين تغرس في داخله حب العطاء والتعاطف مع المحتاج.قراءة القرآن والصلاة ولاسيما التراويح والجماعةاحرصي على أن يشارك طفلك في صلاة الجماعة قدر تحمله للصلاة وخاصة لطول صلاة التراويح عليه قومي بإعداد مقرأة للطفل لتلاوة القرآن في ركن من البيت مخصص للصلاة وقراءة القرآن.صلة الرحمتبادل الزيارات العائلية في رمضان ومشاركة العائلة في إفطار رمضان تغرس في نفس طفلك قيمة صلة الرحم وتعلمه أهمية الترابط العائلي وتشعره بالأمان.مسابقة رمضانيةإقامة مسابقة رمضانية مع بداية شهر رمضان تجعل الطفل يبحث بنفسه عن المعلومات وهي فرصة لتزويده بالمعلومات وقضاء وقته في البحث عن المعلومة.استغلي وقتهاستغلي طاقة طفلك في توزيع العصائر والمشروبات على الصائمين من الجيران وأطباق الحلوى على الجيران لشغل وقته وذلك أيضا يساهم في توعية طفلك بضرورة التعامل الحسن مع الجيران.المشاركة في إعداد المائدةشاركي طفلك في صنع مائدة الأقطار وإعدادها وصنع بعض الأطعمة السهلة تحضيرها تجعله يشغل وقت صومه بشكل مفيد وممتع