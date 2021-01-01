إزاى تختارى "الميكب آرتيست" المناسبة ليوم زفافك؟



الميكب آرتيست الميكب آرتيست



يوم الزواج يعتبر من أهم الأيام التي تبذل العروس فيه مجهوداً مضاعفاً لكي تظهر بشكل مثالي ومبهج ومختلف عن الأيام السابقة، وفي يوم التخطيط للزواج لابد وأن تعلم كل عروس أنها عليها التركيز في بعض التفاصيل بشكل مختلف عن المعتاد، ولا تنجرف نحو الموضة فقط، خاصة عند اختيار الميكب ارتيست، فخبيرة التجميل هي واحدة من أهم الخطوات التي تقف عندها الكثير من العرائس وتبقى حائرة بين الكثيرات، وذلك لأنها تحلم بشكل مميز لهذه الليلة، سواء كنت عروسًا تعرف ما تريده بالضبط، أو غارقة في الخيارات، كما أوضحت خبيرة التجميل مروة نصار في حديثها لـ "اليوم السابع" بعض النقاط التي يجب البحث والسؤال عنها قبل الاستقرار والاتفاق مع "ميكب ارتيست" كما يلي:



عدم الوثوق في صور الانستجرام الدعائية:

أكدت خبيرة التجميل على ضرورة عدم الوثوق في صور الانستجرام الدعائية، فخبراء التجميل يقومون باختيار أفضل الصور، مع تعديلها وتغيير بعض الأخطاء ومشاكل البشرة البارزة، فعليك أن تسأليها عن الصور الأصلية التي تكون غير معدلة.



مقابلة خبيرة التجميل قبل الحجز:

وتابعت عليك مقابلة خبيرة التجميل والتأكد هل هي من تقوم بعملها أم لديها مساعدين يعملون تحت اسمها، مع مشاهدة كل أدوات المكياج المستخدمة في عملها والتأكد من مصدرها وهل هي مناسبة لنوع بشرتك أم لا، ولا مانع من طلب تنفيذ مكياج تقريبي لما سوف ينفذ ليلة الزفاف، فكل التفاصيل الصغيرة تعزز المظهر في يوم الزفاف.

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كوني واضحة فيما تريدين:وأردفت عليك مناقشة خبيرة التجميل في كل تفصيله في مظهرك من الألوان المفضلة لديك وطريقة التنفيذ، مع أخذ رأيها فيما تريد أن تقوم هي به، وإذا حاولت اقناعك بألوان لا ترتاحين لها فيمكنها أن تجرب معك ويقنعك، أو تقوم بتنفيذ طلبك.اخبريها عن أي مخاوف حول بشرتك:من الأفضل أن تخبري خبير التجميل المعلومات الخاصة ببشرتك إذا كنت تعانين من حساسية من مادة معين. أو مشكلة ما في بشرتك حتى يستطيع التعامل معك والوصول لأقصى درجات الجمال.قليلة الكلام:وأضافت خبيرة التجميل أن الميكب ارتيست المحترفة تمتاز بأنها تكون قليلة الحديث والكلام الجانبي الذي قد يوتر ويسبب القلق للعروس يوم الزفاف، على أن تكون مريحة نفسياً للعروس وليست منفعلة طوال الوقت.