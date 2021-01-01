إزاى تختارى "الميكب آرتيست" المناسبة ليوم زفافك؟

يوم الزواج يعتبر من أهم الأيام التي تبذل العروس فيه مجهوداً مضاعفاً لكي تظهر بشكل مثالي ومبهج ومختلف عن الأيام السابقة، وفي يوم التخطيط للزواج لابد وأن تعلم كل عروس أنها عليها التركيز في بعض التفاصيل بشكل مختلف عن المعتاد، ولا تنجرف نحو الموضة فقط، خاصة عند اختيار الميكب ارتيست، فخبيرة التجميل هي واحدة من أهم الخطوات التي تقف عندها الكثير من العرائس وتبقى حائرة بين الكثيرات، وذلك لأنها تحلم بشكل مميز لهذه الليلة، سواء كنت عروسًا تعرف ما تريده بالضبط، أو غارقة في الخيارات، كما أوضحت خبيرة التجميل مروة نصار في حديثها لـ "اليوم السابع" بعض النقاط التي يجب البحث والسؤال عنها قبل الاستقرار والاتفاق مع "ميكب ارتيست" كما يلي:
عدم الوثوق في صور الانستجرام الدعائية:
أكدت خبيرة التجميل على ضرورة عدم الوثوق في صور الانستجرام الدعائية، فخبراء التجميل يقومون باختيار أفضل الصور، مع تعديلها وتغيير بعض الأخطاء ومشاكل البشرة البارزة، فعليك أن تسأليها عن الصور الأصلية التي تكون غير معدلة.
مقابلة خبيرة التجميل قبل الحجز:
وتابعت عليك مقابلة خبيرة التجميل والتأكد هل هي من تقوم بعملها أم لديها مساعدين يعملون تحت اسمها، مع مشاهدة كل أدوات المكياج المستخدمة في عملها والتأكد من مصدرها وهل هي مناسبة لنوع بشرتك أم لا، ولا مانع من طلب تنفيذ مكياج تقريبي لما سوف ينفذ ليلة الزفاف، فكل التفاصيل الصغيرة تعزز المظهر في يوم الزفاف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!