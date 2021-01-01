التعليم تقرر صرف حافز لمعلمى المدارس الرسمية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول شكاوى بشأن عدم صرف حافز التجريبيات في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات للعاملين بالمديريات التعليمية، موضحة أنه بناءً علي تعليمات السلطة المختصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني بدراسة موقف صرف حافز المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات على مستوى مديريات التربية والتعليم الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية.



وطالبت وزارة التعليم على المديريات التعليمية بسرعة موافاة الوزارة ببيان موضح به اسم المدرسة، الإدارة التابع لها، متوسط قيمة الحافز الشهري للمدرسة، موقف الصرف الفعلي الحالي، الشهور المتأخر صرفها حتى تاريخه إن وجدت بيان أسباب التأخر في الصرف للحافز إن وجد)، وذلك وفقا للنموذج المرفق في موعد الخميس المقبل.



وأكدت الوزارة في خطابها، انه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في تأخير صرف هذه المستحقات المالية للعاملين عن موعد استحقاقها الرسمي.