شاهد ..قصف الجيش الروسى لمبنى التليفزيون الأوكرانى



قصف مبنى التليفزيون الأوكرانى قصف مبنى التليفزيون الأوكرانى

عرضت قناة العربية، مشاهد لقصف استهدف مبنى التليفزيون الأوكراني في العاصمة كييف، وأدى هذا القصف إلى انقطاع البث.



هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.



وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.