لتقشير الثوم خلال ثوان أتبعي هذه الطرق



تقشير الثوم تقشير الثوم



يعتبر تقشير الثوم من أكثر الأمور المتعبة لربات المنزل فدائما يشكون من صعوبة تقشيرة التى تجعلهم يستغرقون وقت كثير به ، ونظرًا لأنه من النباتات المهمة بالمطبخ وفى معظم الأكلات ، لا تستطيع ربة المنزل الاستغناء عنه .



حيث يعد الثوم جزءًا مهماً في عملية طهي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق، بسبب نكهته وفوائدة الصحية الكثيرة، لذلك سنعرض لكم عدة طرق لتقشير فصوص الثوم خلال وقت قصير، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:





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حيث يمكن إستخدام تقنية الميكروويف ، خذي رأس ثوم كامل وضعيه في الميكروويف، ثم اضبطي العداد لمدة 30 ثانية، وبعدها أخرجي الثوم وافركيه بين يديك برفق.وبعدها قومى بفصل حبات الثوم عن بعضها وأزيلي القشور الزائدة، والآن قومي بإزالة القشور باستخدام يديك، قم ستلاحظين مدى سهولة إزالة القشرة بعد وضعها في الميكروويف أولاً.ومن أكثر الطرق فاعلية هى تقنية الاهتزاز فيمكنك البدء افصلي كل فصوص الثوم عن بعضها وأضيفيها إلى وعاء، ثم قومي بتغطية الوعاء بغطاء، ثم أمسكي جانبي الوعاء بقوة ورجي الوعاء لبضع ثوان.ثم افتحي الغطاء وتحققي مما إذا كانت القشور قد انفصلت أم لا، وإذا لم تنفصل القشور، أغلقي الغطاء مرة أخرى ورجي الوعاء جيدًا، عدة مرات أخرى، وبعدها ستساعدك هذه التقنية في فصل القشرة عن الثوم دون بذل مجهود كبير.هناك الكثير الذى يعتمد هذة التقنية التى تستخدم عن طريق الماء الساخن، فأولاً، اجمعي حبات الثوم في وعاء، ثم أضيفي الماء المغلي إلى الوعاء واتركيه جانبًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا.وبعد 30 دقيقة، أخرجي فصوص الثوم وصفي الماء الزائد، وما عليك سوى تقشير الفصوص الآن وستلاحظين مدى سهولة نزع القشرة.أما بالنسبة للطريقة الرابعة وهى تقنية السحق، فالسحق هو تقنية أخرى سهلة تساعدك على إزالة القشور في لحظة، ولكن بها عيب وحيد حيث أن سحق الثوم هو أنه لا يحتفظ بشكله، مما يعني أنه لا يمكن استخدامه في الوصفات التي تتطلب أن يكون الثوم بحجم أو شكل معين.وبعدها خذي حبة ثوم واحدة وضعي سكينًا بشكل أفقي عليها، والآن استخدمي راحة يدك للضغط على السكين لسحق فصوص الثوم، وبمجرد سحقها، افصلي القشر عن فصوص الثوم.زينب إسماعيل تكتب: صعيدية ترفع شعار «لا للثأر»