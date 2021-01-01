الذقن المزدوج مشكلة تزعج المرأة



الذقن المزدوج الذقن المزدوج

تهتم كل سيدة بجمالها ورونقها وتألقها ومظهرها الجميل الشبابى وتحاول تغير كل ما هو يجعل شكلها في غير محلة أو ما تجده غير لائق بها ، ومن أكثر الأشياء التى لا تحبها المرأة عندما تنظر الى المرآه رؤية ذقنها علي شكل مزدوج .



حيث أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن الذقن المزدوج يندرج ضمن المشاكل الجمالية المزعجة، التي تسلب المرأة أنوثتها ورقتها، كما أوضحت البوابة الألمانية أن الذقن المزدوج يرجع في الغالب إلى العوامل الوراثية أو ارتخاء الأنسجة الناجم عن التقدم في العمر.



بالإضافة أن الذقن المزدوج يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث قد ترجع هذه الظاهرة إلى مشكلة صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص اليود أو احتباس الماء أو البدانة أو سوء التغذية.

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وأضافت "هاوت.دي" أنه يمكن التخلص من الذقن المزدوج من خلال التغلب على السبب المرضي الكامن وراءه، وذلك في حال وجوده، ويمكن أيضا محاربة الذقن المزدوج من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية الغنية بفيتامين E، الذي يمنح البشرة مظهراً مشدوداً.علما بأن المصادر الغذائية لفيتامين E تتمثل في الزيوت الصحية كزيت جنين القمح وزيت بذور دوار الشمس وزيت الذرة وزيت فول الصويا وزيت الكانولا، بالإضافة إلى المكسرات كالبندق واللوز والخضروات الورقية.وليس هكذا فقط بل ينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة بجانب التغذية الصحية ،حيث إنها تسهم في إنقاص الوزن من ناحية وتعمل على تنشيط سريان الدم من ناحية أخرى، ولهذا الغرض ينبغي الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل الركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.بإلاضافة أيضًا يمكن تنشيط سريان الدم في منطقة الذقن من خلال التدليك باستخدام زيت يعمل على شد البشرة مثل زيت اللوز وزيت الجوجوبا أو التدليك بحجر "جوا شا".كما ينبغي أيضاً الإقلاع عن التدخين والخمر، نظراً لأن السموم الموجودة في السجائر والخمر تتسبب في ارتخاء الأنسجة وفقدانها للمرونة والمظهر المشدود.سيدة عبقرية تشارك حيلة لقياس بنطال الجينز دون تجربته بالمتجر