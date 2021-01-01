لعمل كرات الجمبري المقلية بطريقة مميزة

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كرات الجمبري


تعتبر "كرات الجمبري المقلي" من أشهى وألذ المقبلات والأصناف التي يعشقها عدد كبير من الاشخاص، والتي تتميز بمذاقها المقرمش، وخصوصاً أنها لا تحتاج وقتاً طويلاً للتحضير.

وفي السطور التالية، تستعرض "بوابة أخبار اليوم" مقادير وطريقة تحضير "كرات الجمبري المقلية"، خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:

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المقادير
¾ كيلو جرام جمبري، منظف
¾ كوب فطر (عيش الغراب)
1 بصلة خضراء
1 ملعقة صغيرة زيت السمسم
1 بياض بيضة
زيت للقلي
½ ملعقة صغيرة ملح
فلفل أسود حسب الحاجة

* مكونات تحضير مزيج الدقيق لتغميس الكرات:
1 بيضة مخفوقة
1 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة خميرة
3 ملاعق صغيرة زيت

طريقة التحضير
-قطعي الجمبري، والفطر، والبصل الأخضر لقطع صغيرة جداً، وضعيهم جميعاً في وعاء.
-امزجيهم جيداً ثم رشي الملح والفلفل وزيت السمسم وبياض البيضة، وحريهم حتى يصبح البياض مختلطاً مع باقي المكونات.
-ابدأي الآن بصنع كرات صغيرة من المزيج.

لتحضير المزيج لتغميس الكرات:
-امزجي المكونات (الخميرة والدقيق والبيضة المخفوقة والزيت) إذا أصبح المزيج كثيفاً جداً أضيفي بعض الماء.
-اغمسي ودحرجي الكرات جميعها في المزيج المحضر، ثم اسقطيها في مقلاة الزيت واقليها على نار عالية، لتصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
-اخرجي الكرات بعد ذلك من المقلاة وجففيها من الزيت بالمناديل الورقية الخاص، ومن ثم قدميها ساخنة.

المصدر: بوابة أخبار اليوم

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