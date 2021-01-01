في 10 دقائق تخلصي من مشاكل البشرة

يعد زيت فول الصويا هو زيت نباتي يتم الحصول عليه من طحن فول الصويا ويعد زيت فول الصويا من أفضل أنواع الزيوت لجميع أنواع البشرة ، وخاصة البشرة الجافة ويساعد حمض اللينوليك الموجود في زيت فول الصويا في ترطيب البشرة ، ويوفر الأحماض الدهنية الأساسية التي تمنع فقدان الماء ، وتعزز ترطيب البشرة إليك أهم فوائده للبشرة وفقا لموقع بولد سكاى الهندي .
يعزز الاحتفاظ بالرطوبة
عندما يتم تطبيق زيت فول الصويا على الجلد ، فإنه يحسن الاحتفاظ بالرطوبة باعتبارها أحد الأحماض الدهنية الأساسية المتواجدة في الزيت .
تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لزيت فول الصويا في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية UVB عن طريق الحد من الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي وتلف أشعة الشمس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!