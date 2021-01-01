في 10 دقائق تخلصي من مشاكل البشرة



مشاكل البشرة مشاكل البشرة

يعد زيت فول الصويا هو زيت نباتي يتم الحصول عليه من طحن فول الصويا ويعد زيت فول الصويا من أفضل أنواع الزيوت لجميع أنواع البشرة ، وخاصة البشرة الجافة ويساعد حمض اللينوليك الموجود في زيت فول الصويا في ترطيب البشرة ، ويوفر الأحماض الدهنية الأساسية التي تمنع فقدان الماء ، وتعزز ترطيب البشرة إليك أهم فوائده للبشرة وفقا لموقع بولد سكاى الهندي .



يعزز الاحتفاظ بالرطوبة



عندما يتم تطبيق زيت فول الصويا على الجلد ، فإنه يحسن الاحتفاظ بالرطوبة باعتبارها أحد الأحماض الدهنية الأساسية المتواجدة في الزيت .



تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لزيت فول الصويا في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية UVB عن طريق الحد من الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي وتلف أشعة الشمس.

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على الجانب الاخر فيتامين هـ والأحماض الدهنية الأساسية والليسيثين والجينيستين كلها مضادات أكسدة في زيت فول الصويا تحمي خلايا الجلد من التلوث والسموم وتساعدها على إصلاح نفسها.إلى جانب كونه مضادًا للأكسدة ، يعمل فيتامين E كعامل مضاد للالتهابات للمساعدة في تهدئة البشرة وتقليل التهيج فهو مثالي لحماية البشرة من عوامل الجفاف ويمكن الأستفادة منه عن طريق توزيعه على البشرة بعد مزجه مع زيت الأرجان وبنسب متساوية وملعقة من الزبادي مع التدليك الخفيف حوالى 10 دقائق وغسل الوجه بالطريقة المعتادة ويمكن تطبيق تلك القناع يوميا قبل النوم وستدهشين بالنتيجة .