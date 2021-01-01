ضواحي العاصمة الأوكرانية تتعرض لقصف روسى براجمات الصواريخ .. فيديو

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العاصمة الأوكرانية تتعرض لقصف

عرضت فضائية العربية، لقطات من تعرض مدينة كييف للقصف الروسي بـ براجمات الصواريخ والمدفعية، حيث استهدف هذا القصف العديد من ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

ودخل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو بعد حصارها ليومين.

وقال رئيس البلدية، إيجور كوليخايف، على "فيسبوك"، إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل المدينة، خيرسون كانت وستبقى أوكرانية".

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في خيرسون الجيش الروسي يدخل إلى المدينة.

المصدر: العربية

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