هاتف Magic 4 Pro بشحن لاسلكي بقوة 100 واط من هونر



Magic 4 Pro Magic 4 Pro

أعلنت شركة هونر، العلامة التجارية الفرعية السابقة لشركة هواوي، عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة، Magic 4 Pro، الذي يمكن شحنه لاسلكيًا SuperCharging بسرعة 100 واط، مما يسمح بشحنه بنسبة 50 في المئة في 15 دقيقة فقط.



وبالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 100 واط، تم تجهيز الهاتف أيضًا بشحن سلكي بقوة 100 واط، الذي تقول هونر إنه يسمح بشحن بطارية الجهاز البالغة 4600 ميلي أمبير بالكامل في 30 دقيقة.



وتم الإعلان عن Magic 4 Pro جنبًا إلى جنب مع Magic 4 ذو المواصفات المنخفضة، الذي يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 66 واط.

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ويبدأ سعر Magic 4 Pro من 1099 يورو. بينما يبدأ سعر Magic 4 من 899 يورو. ويكون كلاهما متاحًا في الأشهر المقبلة. وذلك بالرغم من أن هونر لم تشارك بعد تواريخ الإصدار أو الأسواق المحددة.وكما تتوقع من هاتف ذكي حديث ورائد، فإن هونر تؤكد على إمكانيات الكاميرا في Magic 4 Pro. ويحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات في الخلف مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل مع مجال رؤية 122 درجة وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل توفر تقريب بصري 3.5x وتقريب رقمي 100x.بينما يحتوي Magic 4 العادي على كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل بدلًا من كاميرا التليفوتوغرافي.ويأتي Magic 4 Pro بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.81 إنشات وبدقة 1312×2848 بكسل قادرة على ضبط معدل التحديث ديناميكيًا من 1 هرتز إلى 120 هرتز، وهو منحنية حول حافات الجهاز.وفي الوقت نفسه، يحتوي Magic 4 العادي على نفس الحجم ومعدل تحديث 120 هرتز. ولكن ينحني حول حافتي الجهاز وبدقة 1224×2664 بكسل.ويقدم كلاهما سطوعًا بإضاءة خلفية تبلغ 1000 شمعة، مع +HDR10 وألوان DCI-P3 بنسبة 100 في المئة.هونر تعهدت بإنتاج مجموعتها من منتجات الأجهزةتقول الشركة إن مزايا LTPO عبر OLED تشمل استخدامًا أكثر كفاءة للطاقة، وتحكمًا أفضل في معدل التحديث، وتقليل إجهاد العين.وتعمل سلسلة Magic 4 بواسطة Snapdragon 8 Gen 1 من كوالكوم. وهناك أيضًا شريحة أمان مخصصة مصممة للاحتفاظ بالمقاييس الحيوية وكلمات المرور وبيانات الدفع.ويتوفر Magic 4 إما بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما بين 128 و 512 جيجابايت للتخزين.وفي حين أن Magic 4 Pro له مواصفات مماثلة، ولكن يفتقر إلى خيار 128 جيجابايت. ويتمتع جهاز Magic 4 Pro بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. ولكن Magic 4 يتميز بتصنيف IP54. نتيجة لذلك يجب أن يكون Magic 4 قادرًا على تحمل رذاذ الماء، وليس غمره بالكامل.ونظرًا لانفصال هونر عن الشركة الأم السابقة هواوي، أصبحت هواتفها الآن قادرة على تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل، بما في ذلك متجر جوجل بلاي.وتقول هونر إن كلا الهاتفين يعملان بواسطة Magic UI 6.0، الذي يعتمد على أندرويد 12. ومن الميزات الحصرية لنموذج Magic 4 Pro ميزة Privacy Calling من هونر، التي تدعي أنها تستخدم صوتًا اتجاهيًا لمنع تسرب قدر كبير من الصوت من مكبر الصوت المدمج في الهاتف أثناء المكالمات الصوتية.ويأتي الإعلان عن سلسلة Magic 4 بعد نحو نصف عام من إعلان الشركة عن تفاصيل سلسلة Magic 3. وقالت هونر في ذلك الوقت إنها تأمل في إصدار Magic 3 و Magic 3 Pro عالميًا. ولكن لا يبدو أنه تم إطلاق أي منهما على نطاق واسع خارج الصين.ونظرًا لأن هونر تحاول صنع اسم لنفسها بشكل مستقل عن هواوي، فلا شك في أنها تأمل أن تكون سلسلة Magic 4 مختلفة.