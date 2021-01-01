الأرخص بـ500 دولار أمريكي.أفضل أجهزة اللابتوب فى عام 2022..

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ما هو أفضل لابتوب في عام 2022 يستحق الشراء؟، سؤال يشغل بال الكثيرين، فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تحدد منها ما تحتاجه في اللابتوب من حيث كفاءة نظام التشغيل، وسعر اللابتوب مقارنة بالميزانية التي تضعها والقيمة التي تنتظرها، والأسباب التي ستشتري اللابتوب بسببها سواء إذا كان للألعاب أو للعمل أو للدراسة أو للتصفح أو غيرها.



وبحسب موقع Byteside نستعرض مجموعة من أفضل أجهزة اللابتوب للربع الأول من العام الجاري.



1- HP spectre x360

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يعد لابتوب HP Spectre x360 ثاني أفضل لابتوب بناء على أبحاث التكنولوجيا بعد لابتوب Dell XPS13، ويعد من أفضل الأجهزة 2 في 1 "لابتوب/تابلت" في هذا السوق.يستخدم لابتوب HP Specter x360 معالج Intel Evo platform 11th Gen Intel Core i7 السريع، و فرص تخزين صلب سعة 1 تيرابايت من نوعSSD، و شاشة قياس 13.3 بوصة، مزودًا بقلم يتم توصيله بالجهاز مغناطيسيًا، مما يجعل من السهل للغاية تحقيق أقصى استفادة من إمكانات اللابتوب، مع معالح رسوميات Intel Iris X? Graphics.أضف إلى ذلك التصميم الأنيق وعمر البطارية الطويل، بسعر 2550 دولاراً أمريكياً.2- Razer Bladeلابتوب Razer Blade هو الأفضل في الألعاب، فهو الأكفأ من حيث قوة الأداء، مع شاشة بحجم 14 بوصة، مما يسهل حمل اللابتوب في حقيبة الظهر.يأتى بمعالج AMD Ryzen 9 5900HX، مع كارت رسوميات من نوع GeForce RTX 30 بقوة 8 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجابايت، و قرص تخزين صلب سعة 1 تيرابايت، وشاشة قوية من نوع QHD بمعدل تحديث 165 هرتز في الثانية، بسعر 2200 دولار أمريكي.3- Dell XPS13يتميز لابتوب Dell XPS 13 بأنه ذو شكل أنيق ونحيف وقوي الأداء، مما جعله أحد أفضل أجهزة اللابتوب، مع شاشة قياس 13.3 بوصة، و معالج من نوع Intel 11th Generation Core i5، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجابايت، ومعالج رسوميات من نوع Intel Iris Xe Graphics، و قرص تخزين صلب سعة 512 جيجابايت.كما يتميز لابتوب Dell XPS 13 بشاشة بنسبة 16:10 بدقة 4k، ولوحة المفاتيح سهلة الاستخدام، ويعرف عن أجهزة Dell عمرها الطويل، مع تاريخ مشرف في الدعم الفني، بسعر 1750 دولاراً أمريكياً.4- MacBook Air M1إذا كنت من محبي أجهزة لابتوب آبل، فإن لابتوب MacBook Air M1 يتفوق على MacBook Air Pro رغم أنه أرخص في السعر بكثير، حيث معالج M1، الذي يوفر السرعة العالية وعمر البطارية القوي، بسعر 1250 دولاراً أمريكياً.مع شاشة قياس 13 بوصة من نوع Retina Display، معالج من نوع Apple M1، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت،و قرص تخزين صلب سعة 256 جيجابايت، وميزة اتصال فيس تايم، وقاريء لبصمة الإصبع.5- Acer Swift 3يعد لابتوب Acer Swift 3 من أفضل أجهزة اللابتوب من حيث السعر، حيث أن السعر دائما من أكثر العوامل أهمية عند شراء أي لابتوب؛ فالكل يريد على شراء لابتوب بسعر مقابل قيمة.يأتي لابتوب Acer Swift 3 بشاشة قياس 14 بوصة، بمعالج AMD Ryzen 5400، الأسرع والأرخص من منافسه في Intel، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين صلب سعة 512 جيجابايت، وكذلك عمر البطارية وكفاءة الأداء، بأقل من 1000 دولار أمريكي.6- Lenovo Chromebook Duetيعد لابتوب Lenovo Chromebook Duet أفضل أجهزة الـ chromebook للطلاب خاصة التي تعمل على Google Classroom في المدرسة ، فهو لابتوب ممتاز لتصفح الإنترنت، وصغير ورخيص الثمن وموثوق.جاء الجهاز بشاشة قياس 10.1 بوصة من نوع ips، ومعالج من نوع MediaTek P60T، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 4 جيجابايت.ويعد جزءًا من مجموعة IdeaPad الخاصة بلينوفو، فهو لابتوب 2 في 1 يستخدم تطبيقات جوجل وأندرويد المناسبة، ويتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام، وهو خيار مناسب للعائلات التي تريد شراء لابتوب رخيص لأطفالها لطبيعة أنشطتهم بالمدرسة، بسعر 500 دولار أمريكي.