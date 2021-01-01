أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات للأنتقام من رئيسه



أوكراني يدمر يختا أوكراني يدمر يختا



انتقامًا من رئيسه، قام ميكانيكي أوكراني بمحاولة إغراق يخت روسي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني(أكثر من 100 مليون جنيه مصري) في ميناء أدريانو في مايوركا بإسبانيا.







ألقت الشرطة الإسبانية القبض على الميكانيكي الأوكراني البالغ من العمر 55 عامًا، وبرر فعلته أمام المحكمة بأنه شاهد صورًا لصاروخ كروز روسي أنتجته شركة رئيسه وهو يهاجم مبنى في كييف.

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كان اليخت الفاخر البالغ طوله 156 قدمًا ملكًا «ألكسندر ميجيف» الرئيس التنفيذي لشركة أسلحة عسكرية روسية، وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية أن محاولة التخريب كانت "عملًا انتقاميًا" من رئيسه.عمل الميكانيكي على متن سفينة Lady Anastasia لمدة 10 سنوات، وبحسب وسائل الإعلام فقد فتح ثلاثة صمامات على اليخت المكون من خمس مقصورات حتى يتسرب الماء إلى داخله.وتزعم التقارير أنه طلب من أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين مغادرة السفينة بعد فتح الصمامات، قائلًا "لا تقلقوا أنا سأتحمل كل المسئولية".وعندما قررت المحكمة إطلاق سراحه قال العامل الأوكراني: "لست نادما على أي شيء.. وإن عاد بي الزمن سأفعله مرة أخرى".