تفاصيل:Instagram توقف دعم تطبيق IGTV..

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قررت منصة “إنستجرام” الشهيرة إيقاف دعمها لتطبيقها IGTV، حيث كشفت شركة ميتا المالكة للمنصة حذف التطبيق في منتصف شهر مارس الجاري، من أجل جعل عملية نشر الفيديو أكثر سهولة بحسب Instagram.



وفقاً لموقع CNET التقني، أعلنت إنستجرام أنها بصدد جعل كل مقاطع الفيديو عبر تطبيقها الرئيسي، والذى سيخضع لتحسينات فى الفترة القادمة.



جاء ذلك بعدما تركت Instagram علامتها التجارية IGTV في أكتوبر الماضي، بعدما قررت تحويله إلى Instagram Video، معللة أن IGTV لن يحذف ولكن ستتغيير علامته التجارية، ويتحول تركيزها لـ Reels.

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تنوى Instagram خوض تجربة إعلانية جديدة تتيح للمستخدمين جني الأرباح من الإعلانات المعروضة عبر Reels، عبر برنامج مكافآت Reels، الذي يوفر لصناع المحتوى فرصًا لجني المال شهرياً.يذكر أن قرار الاستغناء عن تطبيق IGTV جاء بعدما فقد قوته، حيث أزيل زر IGTV البرتقالي من الصفحة الرئيسية لإنستجرام فى أوائل 2020، بعدما حصد عدد تحميلات 7 ملايين مرة فقط، بينما مستخدمو إنستجرام يتخطى عددهم المليار مستخدم.