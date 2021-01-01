تفاصيل:Instagram توقف دعم تطبيق IGTV..

قررت منصة “إنستجرام” الشهيرة إيقاف دعمها لتطبيقها IGTV، حيث كشفت شركة ميتا المالكة للمنصة حذف التطبيق في منتصف شهر مارس الجاري، من أجل جعل عملية نشر الفيديو أكثر سهولة بحسب Instagram.
وفقاً لموقع CNET التقني، أعلنت إنستجرام أنها بصدد جعل كل مقاطع الفيديو عبر تطبيقها الرئيسي، والذى سيخضع لتحسينات فى الفترة القادمة.
جاء ذلك بعدما تركت Instagram علامتها التجارية IGTV في أكتوبر الماضي، بعدما قررت تحويله إلى Instagram Video، معللة أن IGTV لن يحذف ولكن ستتغيير علامته التجارية، ويتحول تركيزها لـ Reels.
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