دخول تيك توك مرحلة جديدة من التنافس مع يوتيوب

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أعلن تطبيق تيك توك الاجتماعي لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، عن تحديث جوهري جديد للدخول في مرحلة جديدة من التنافس مع عملاق مشاركة الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المقبلة.



يُعرف تطبيق تيك توك بأنه المنصة الاجتماعية لمشاركة مقاطع الفيديوهات القصيرة، ولذلك كان يُعتبر بعيد عن التنافس المباشر مع يوتيوب، ولكن يبدو أن الفكرة في طريقها للتغيير قريبًا.



وعبر بيان نشره تيك توك عبر المدونة الرسمية، أعلنت الشركة عن تغيير جوهري في طريقة تشغيل التطبيق، إذ أكدت أنه سيتم زيادة مدة الحد الأدنى لنشر مقاطع الفيديو إلى 10 دقائق.

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منذ عدة سنوات ويختبر تيك توك إمكانيات زيادة مدة مقاطع الفيديو عبر منصاته، وفي العام الماضي ارتفعت المدة لتصل إلى 3 دقائق، ولكن اليوم يقدم التطبيق على أكبر زيادة في الوقت منذ إطلاقه.وقال متحدث باسم الشركة: “نحن دائمًا نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على منصتنا الاجتماعية وإثراء تجربة تطبيق تيك توك لدى المستخدمين”.وأضاف: “في العام الماضي، قدمنا مقاطع فيديو أطول، مما منح منصتنا مزيدًا من الوقت لإنشاء المحتوى والترفيه، واليوم نحن متحمسون لزيادة المدة مرة أخرى على تحميل مقاطع فيديو لتصل مدتها إلى 10 دقائق، والتي نأمل أن تطلق العنان لمزيد من الإمكانات الإبداعية لمنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم”.وبذلك المعنى، ستسمح مقاطع الفيديو ذات الوقت الأطول باشتعال الصراع بين TikTok ويوتيوب (الذي يميل بشدة نحو المحتوى المطول) بالإضافة إلى جذب جمهور أكبر سنًا وزيادة وقت التفاعل الإجمالي على التطبيق.في الوقت نفسه، قد يؤدي التحول إلى المحتوى الأطول إلى إلحاق الضرر بالشركة من خلال الحد من كمية البيانات التي يمكن أن تجمعها عن عادات المشاهدة لدى المستخدمين، وهو ما يسمح لها بتخصيص الخوارزميات التي تستخدمها لجذب المستخدمين في المقام الأول.ومن المفارقات في هذا المجال، ففي الوقت الذي يتحرك فيه تيك توك إلى زيادة مدة نشر مقاطع الفيديو، يتحرك المنافسين في الاتجاه العكسي مع توفير قدرات نشر فيديوهات قصيرة كما فعل انستجرام مع ميزة Reels التي وصلت مؤخرًا أيضًا إلى فيسبوك، وشورتس في يوتيوب، أو Spotlight في سناب شات.