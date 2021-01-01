هاتف GT2 برو من ريلمي بتصميم بوليمر رائع



GT2 GT2

أعلنت ريلمي عن GT2 برو، أحدث هواتفها الرائدة والمسمى على اسم سيارة GT المثيرة للإعجاب. تصف العلامة التجارية الفرعية السابقة لـ أوبو هاتفها الجديد بأنه “الرائد الأكثر تميزًا على الإطلاق من قبل ريلمي،” ومن الصعب الاختلاف أو إثبات عكس ذلك.



الميزة الرئيسية في هاتف GT2 برو هو شكله وملمسه المثيران للإعجاب. استمرارًا لتعاون الشركة في المواد مع المصمم الياباني الأسطوري ناوتو فوكاساوا، فإن GT2 برو هو أول هاتف يتم تصنيعه باستخدام “بوليمر قائم على أساس حيوي”، والذي تدعي شركة ريلمي أنه يقلل انبعاثات الكربون بنسبة 35.5 في المائة أثناء التصنيع.



يتميز النموذج المسمى بـ “الورقي الأخضر” بلمسة نهائية غير لامعة فريدة تبدو خشنة الملمس ولا تلتقط بصمات الأصابع. لا يمكننا التحدث عن ادعاءات ريلمي البيئية، لكن هذا الهاتف لا يبدو رخيصًا على الإطلاق، فهو يبدو رائعًا ويشعرك بأنه أفضل من الزجاج اللامع أو البلاستيك.

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هناك الكثير من القواسم المشتركة بين نظام الكاميرا هنا مع GT2 برو وبين هاتف أوبو فايند إكس 3 برو الرائد من العام الماضي. هناك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX766 نفس المتواجد مع فايند إكس 3 برو، والعدسة فائقة الاتساع أيضًا 50 ميجابكسل، ولكن يُفترض أن الهاتف يستخدم مستشعرًا أصغر لأن ريلمي تقول أن الهاتف يحمل أو عدسة 150 درجة في العالم فائقة الاتساع. النتائج الأولية مشوهة تمامًا، وتميل ريلمي إلى ذلك من خلال المبالغة في التشويه بشكل أكبر في وضع عين السمكة المخصص الذي يلتقط صورًا دائرية. العدسة الثالثة في مصفوفة الكاميرا عبارة عن كاميرا ماكرو فائقة الدقة بمقاس 40x تشبه عدسة فايند إكس 3 برو، على الرغم من عدم وجود ضوء حلقي. ولا توجد كاميرا تليفوتو من أي نوع.يحتوي هاتف GT2 برو على معالج سنابدراجون 8 الجيل الأول إلى جانب ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، و 256 جيجابايت من التخزين. الشاشة عبارة عن لوحة من نوع OLED بدقة 1440p، ومعدل تحديث يصل إلى 120Hz داعمة لـ LTPO. وبحواف أصغر بكثير من GT السابق. هناك بطارية بقوة 5000 مللي أمبير يمكن شحنها بسرعة تصل إلى 65 واط، ولكن للأسف لا يوجد حتى الآن شحن لاسلكي، وهو أمر من شأنه أن يمنع الهاتف من أن يصنف بجانب الهواتف الرائدة الأخرى.يبدأ هاتف ريلمي GT2 برو بسعر 649 يورو أي ما يعادل 725 دولارًا في أوروبا. تطلق ريلمي أيضًا نسخة غير احترافية وهي GT2 مع سنابدراجون 888 وعدسة ألترا وايد أقل تطرفًا بدرجة 119 درجة وعدسة ماكرو تقليدية، بسعر يبدأ من 449 يورو أي حوالي 500 دولار.