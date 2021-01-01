فيديو جراف .. أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك

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صورة الخبر: كارتيرون
كارتيرون


أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، رحيله عن تدريب الأبيض.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “رحلت رسميا عن تدريب الزمالك ، بعد جلسة مطولة مع رئيس النادي”.

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وعاد كارتيرون لمنصب المدير الفني للزمالك ، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو في العام الماضي، وحقق لقب الدوري المصري مع الأبيض.

ويأتي رحيل كارتيرون عن الزمالك بعدما فشل في تحقيق أي فوز مع الزمالك في مرحلة المجموعات ب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وأكد رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية في الفترة السابقة، أن الشرط الجزائي ليس عقبة في تحديد مستقبل كارتيرون مع الأبيض، لأن نتائج الفريق أهم بالنسبة له.



هاشتاج الزمالك قائمة يتصدر تويتر
وتصدر هاشتاج #الزمالك قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل المتابعين علي رحيل كارتيون عن تدريب نادي الزمالك.
بعد ما عمل كل الكوارث الكروية الفترة الأخيرة كارتيرون يرحل عن نادي الزمالك خبر جميل.
مع السلامة برغم انك مشيت في ظروف مش لطيفة ولكن تبقي ليك ذكريات حلوة معانا أهمها الفوز بالدوري الموسم اللي فات.. جود لك كوتش.
أصعب خبر علي جماهير الأهلي في 2022.. رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك.

وللمزيد حول أسباب التعرف على اسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي:

المصدر: elbalad

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