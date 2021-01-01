تعرف على مواصفات و سعر الهاتف ZTE nubia Z40 Pro



ZTE nubia Z40 Pro ZTE nubia Z40 Pro

تستمر شركة ZTE، في تقديم المفاجآت، لجميع الفئات السعرية، حيث أعلنت اليوم، عن الهاتف ZTE nubia Z40 Pro، بسعر يبدأ من، 538 دولارا، وبمواصفات ممتازة للغاية، أبرزها معالج، Snapdragon 8 Gen 1، وشاشة بمعدل تحديث، 144 هرتز، وكاميرات خلفية، ممتازة للغاية، تدعم التقريب البصري، حتى 5x، وذاكرة داخلية، تصل إلى، 1 تيرا بايت، بالإضافة إلى أنه، يعمل بأحدث، نظام تشغيل، من جوجل، ويحتوي على، بطارية ضخمة، تدعم شحن سريع، بقوة 80 واط، ويحتوي أيضا على، مواصفات أخرى رائعة، سأعرضها عليكم الآن، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف ZTE nubia Z40 Pro.



المواصفات الكاملة للهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن هذا الهاتف الجديد، خلال المؤتمر الذي، عقدته شركة ZTE، يوم 25 فبراير، في الصين، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، يوم 2 مارس.



أبعاد الهاتف: هاتف نوبيا زد 40 برو، يتوفر بارتفاع 161.9 ملم، وبعرض 72.9 ملم، وبسمك 8.4 ملم، وبوزن يبلغ حوالي، 199 جراما.

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الشبكة: الهاتف ZTE nubia Z40 Pro، يدعم شبكات اتصال، الجيل الخامس 5G، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM، في وضع الاستعداد.الشاشة: الهاتف الرائد، من ZTE، مصمم حول شاشة AMOLED، حجمها 6.67 بوصة، ودقتها 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 144 هرتز، كما أنها، تدعم HDR10+، ومعدل سطوع، يبلغ 1000 شمعة، في البوصة.المعالج: يتم تشغيل، الهاتف نوبيا زد 40 برو، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المبني على تقنية، 4 نانومتر، والذي يحتوي على، نواة Cortex-X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.50 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، بجانب حدة معالجة رسوميات، من فئة، Adreno 730.نظام التشغيل: الهاتف ZTE nubia Z40 Pro، يصل مع، واجهة المستخدم، MyOS 12، التي تستند على، نظام التشغيل، Android 12.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، بأكثر من إصدار، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الرابع، يضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الأكبر، يضم 1 تيرا بايت، مع 16 جيجا رام.الكاميرا الأمامية: يحتوي هذا الهاتف، مع كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم إلتقاط الصور، بخاصية HDR، وتدعم أيضا، تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، للهاتف ZTE nubia Z40 Pro، ثلاثية، وتأتي بمستشعر Sony IMX787، بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.4، لكاميرا المنظار المقربة، التي تدعم، تقريبا بصريا، حتى 5x، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى، 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية التثبيت البصري، OIS.البطارية: بطارية الهاتف نوبيا زد 40 برو، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، ويتم شحنها، من خلال، المنفذ الأحدث، USB Type C 3.1.مميزات ZTE nubia Z40 Proيعتبر أرخص هاتف رائد، يتم تشغيله، بالمعالج الأقوى حاليا، من كوالكوم، Snapdragon 8 Gen 1، حيث إن، هذا المعالج، ممتاز للغاية، ويقدم أفضل، تجربة لعب، ممكنة من، هاتف ذكي.الذاكرة العشوائية، كبيرة، وتساعد المعالج، على تقديم، الأداء المطلوب، سواء سرعة الهاتف، أو تجربة الاستخدام.معدل تحديث الشاشة، عالٍ جدا، وتدعم العديد، من الخصائص، التي تجعله، تقدم أفضل تجربة رؤية، حتى تحت، ضوء الشمس المباشر، حيث تدعم HDR10+، وAlways on Display، وتغطية التدرج اللوني، 100% DCI-P3.ذاكرة تخزينية، ضخمة جدا، تبدأ من، 128 جيجا بايت، وتصل إلى، 1 تيرا بايت، وهذا يعني، أن مستخدمي الهاتف، لن يحتاجوا إلى، تركيب بطاقة، ذاكرة خارجية.شركة ZTE، قامت بتضمين، بعض الترقيات، والمميزات الجديدة، إلى نظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من MyOS.على الرغم من، أن المعالج قوي، إلا أن الشركة، ركزت أيضا، على الكاميرات الخلفية، حيث تم تضمين، كاميرا رئيسية، بحجم مستشعر، يبلغ 35 ملم، وهذا ما لم، نره من قبل، في أي، هواتف ذكية منافسة، وتم تضمين، كاميرات مساعدة، لتوفير تجربة تصوير، رائعة، ومختلفة.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، ويحتوي أيضا، على مستشعر Face Unlock، لفتح الهاتف، عن طريق الوجه.يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم أيضا، خاصية NFC.سعة البطارية، كبيرة جدا، وبالرغم من ذلك، يتم شحنها، بنسبة 100%، في أقل من، 30 دقيقة، بفضل الشحن السريع، الذي يتوفر، بقوة 80 واط.سعر الهاتف ZTE nubia Z40 Pro، رخيص جدا، ويناسب جميع الفئات.معالج الرسوميات، يساعد على، تشغيل الألعاب، مثل ببجي موبايل، بأعلى معدل فريمات، تدعمه اللعبة.عيوب هاتف نوبيا زد 40 بروالكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، مع هاتف، بمثل هذه المواصفات، وليست الأفضل، في هذه الفئة السعرية، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل فقط.يفتقر إلى، منفذ microSD، وهذا يعني أنك، لن تتمكن من، تركيب بطاقة، ذاكرة خارجية، ولكن لا أعتقد أنك، ستحتاج إليه، في ظل، خيارات التخزين الكثيرة، التي يصل بها، ZTE nubia Z40 Pro.لم يتم الكشف، عن أي مراوح، تبريد مدمجة، في المعالج، ولم يتم تحديد، ما إذا كان، سيتضمن مراوح تبريد، أم لا.الكاميرات الخلفية، بارزة بشكل ملحوظ، عن الظهر، مما يجعلها، معرضة للخدش بسهولة.مستشعر البصمة، المدمج في الشاشة، لا يقدم، أفضل تجربة، استخدام ممكنة، وذلك وفقا، لأحد المسربين، الذين قاموا، بتجربة الهاتف، قبل الإطلاق.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ولا يدعم، الراديو FM.سعر الهاتف ZTE nubia Z40 Proالهاتف ZTE nubia Z40 Pro، سيتوفر للشراء، في الصين، يوم 3 مارس، بسعر يبدأ من، 538 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، ومع ذلك، لا توجد، أي تفاصيل، عن ما إذا كان، سيتوفر خارج الصين، أم لا، وتحت أي اسم.