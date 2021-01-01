أول تحديث لهواتف Samsung Galaxy S22

بعد يوم واحد، من إطلاق، سلسلة هواتف، Samsung Galaxy S22، أعلنت شركة سامسونج، عن وصول، التحديث الأول، لهواتفها الجديدة، والذي يجلب معه، بعض التصحيحات، والتحسينات على، مستوى الكاميرا، والأداء بشكل عام، بالإضافة إلى، تصحيحات الأمان، لشهر مارس، 2022، لتكون بذلك، أول الهواتف الذكية، التي تحصل على، تصحيح أمان مارس، بالرغم من أننا، ما زالنا في، شهر فبراير.
هذا التحديث الفرعي، الجديد، متوفر حاليا، لمستخدمي الهاتف، Samsung Galaxy S22، وGalaxy S22 Plus، وGalaxy S22 Ultra، في أوروبا، برقم الإصدار، S90xBXXU1AVBF، وبحجم 770 ميجا بايت، أو 820 ميجا بايت، وحجمه يرجع، إلى الدولة، والطراز، وعلى الرغم من، أن الشركة، لم تكشف عن، أي معلومات، بخصوص التحسينات، والمميزات، التي سيوفرها التحديث، إلا أنها، أكدت أن، الاستقرار العام، للوظائف قد تحسن، مما يعني، أن المشاكل، والأعطال، التي اشتكى منها، المستخدمون، تم إصلاحها، بما في ذلك، مشكلة وميض الشاشة، ومشكلة الألوان، التي ظهرت في، هاتف S22 Ultra، وأكدت أيضا أن، هذه الهواتف الجديدة، ستحصل على، مستوى تصحيح الأمان، لشهر مارس 2022.
هواتف Samsung Galaxy S22
وكما ذكرنا، في السابق، فإن التحديث الجديد، لسلسلة هواتف، Galaxy S22 Series، وصل بالفعل، للمستخدمين في أوروبا، وسيصل لباقي الدول، خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعني أنه، قد يصل للمستخدمين، في الدول الإفريقية، والشرق الأوسط، في منتصف شهر مارس، وإذا لم يصلك، أي إشعار بالتحديث، يمكنك التحقق، من وصول التحديث لجهازك، عن الطريق، الذهاب إلى، تطبيق الإعدادات، ثم الضغط على، تحديثات البرنامج، وفي حالة، وجود تحديث متوفر، قم بالضغط على، تنزيل وتثبيت، لتحميل التحديث الجديد، على جهازك، سواء كان، Galaxy S22، أو S22 Plus، أو S22 Ultra.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!