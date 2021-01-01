أول تحديث لهواتف Samsung Galaxy S22



Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22

بعد يوم واحد، من إطلاق، سلسلة هواتف، Samsung Galaxy S22، أعلنت شركة سامسونج، عن وصول، التحديث الأول، لهواتفها الجديدة، والذي يجلب معه، بعض التصحيحات، والتحسينات على، مستوى الكاميرا، والأداء بشكل عام، بالإضافة إلى، تصحيحات الأمان، لشهر مارس، 2022، لتكون بذلك، أول الهواتف الذكية، التي تحصل على، تصحيح أمان مارس، بالرغم من أننا، ما زالنا في، شهر فبراير.



هذا التحديث الفرعي، الجديد، متوفر حاليا، لمستخدمي الهاتف، Samsung Galaxy S22، وGalaxy S22 Plus، وGalaxy S22 Ultra، في أوروبا، برقم الإصدار، S90xBXXU1AVBF، وبحجم 770 ميجا بايت، أو 820 ميجا بايت، وحجمه يرجع، إلى الدولة، والطراز، وعلى الرغم من، أن الشركة، لم تكشف عن، أي معلومات، بخصوص التحسينات، والمميزات، التي سيوفرها التحديث، إلا أنها، أكدت أن، الاستقرار العام، للوظائف قد تحسن، مما يعني، أن المشاكل، والأعطال، التي اشتكى منها، المستخدمون، تم إصلاحها، بما في ذلك، مشكلة وميض الشاشة، ومشكلة الألوان، التي ظهرت في، هاتف S22 Ultra، وأكدت أيضا أن، هذه الهواتف الجديدة، ستحصل على، مستوى تصحيح الأمان، لشهر مارس 2022.



هواتف Samsung Galaxy S22

وكما ذكرنا، في السابق، فإن التحديث الجديد، لسلسلة هواتف، Galaxy S22 Series، وصل بالفعل، للمستخدمين في أوروبا، وسيصل لباقي الدول، خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعني أنه، قد يصل للمستخدمين، في الدول الإفريقية، والشرق الأوسط، في منتصف شهر مارس، وإذا لم يصلك، أي إشعار بالتحديث، يمكنك التحقق، من وصول التحديث لجهازك، عن الطريق، الذهاب إلى، تطبيق الإعدادات، ثم الضغط على، تحديثات البرنامج، وفي حالة، وجود تحديث متوفر، قم بالضغط على، تنزيل وتثبيت، لتحميل التحديث الجديد، على جهازك، سواء كان، Galaxy S22، أو S22 Plus، أو S22 Ultra.

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وكانت شركة سامسونج، قد أعلنت، عن جميع، هواتف Samsung Galaxy S22، بإصدارين على، مستوى المعالج، إصدار يتم تشغيله، بالمعالج Exynos 2200، وسيتوفر في، أوروبا فقط، وإصدار آخر، يتم تشغيله، بالمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وسيتوفر في، جميع دول العالم، كما أن، جميع الهواتف، وصلت مع، هيكل من الألومنيوم المدرع، مع مقاومة، أكثر صلابة للسقوط، والخدش، بالإضافة إلى شاشة، Dynamic AMOLED 2X، بمعدل تحديث 120 هرتز، وبدعم HDR10+، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass Victus Plus، ولكن بجودة QHD+، للهاتف Galaxy S22 Ultra، وبجودة FHD+، للهاتفين Samsung Galaxy S222، وGalaxy S22 Plus.وعلاوة على ذلك، فإن سلسلة الهواتف الرائدة من سامسونج، تعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة مستخدم، One UI 4.1، وتحتوي على، كاميرات خلفية ممتازة، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى، 8K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، المثبت الإلكتروني EIS، والمثبت البصري OIS، بالإضافة إلى، كاميرات أمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، وأهم ما يميز، هواتف Samsung Galaxy S22، هو أنها، حاصلة على، شهادة IP68، لمقاومة الماء، والغبار، حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة، وتدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في الشاشة، ويعمل بالموجات فوق الصوتية، ultrasonic.