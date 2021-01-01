“باناسونيك” تخطط لتوسيع إنتاج بطاريات “تسلا” الجديدة خلال مارس المقبل

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أعلنت شركة باناسونيك Panasonic اليابانية، أن مصنعها باليابان سيبدأ إنتاج بطارية ليثيوم أيون الجديدة لصالح شركة “تيسلا” Tesla قبل نهاية مارس/آذار.



بطاريات جديدة

كشفت باناسونك عن البطاريات الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول، والتي تعرف باسم بطارية باناسونيك 4680، يبلغ عرضها 46 ملم، وطولها 80 ملم، والتي تعد أكبر بنحو 5 أضعاف البطاريات العادية التي يتم توريدها حاليًا إلى تيسلا، وهذا سيمكن تيسلا من خفض تكاليف الإنتاج، وجذب مزيد من العملاء لشراء السيارات الكهربائية.



وأشارت الشركة إلى أنها ستبني خطوط إنتاج جديدة في مصنع واكاياما التابع لها في غرب اليابان لصناعة البطاريات الجديدة، بإنتاج يقل عن 10 غيغاوات ساعة في السنة، أي ما يعادل 150 ألف سيارة، بحسب بيان للشركة.

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أعلنت باناسونيك في وقت سابق استثمار 692.36 مليون دولار (80 مليار ين) في إنتاج بطاريات الليثيوم أيون الجديدة للسيارات الكهربائية .باناسونيك المصنع الوحيد لبطارية تيسلاتعد باناسونيك شريكًا وموردًا لبطاريات السيارات الكهربائية لشركة تيسلا لسنوات عديدة.وقد دخلت الشركتان في اتفاقية توريد لأول مرة في عام 2009، وعلى الرغم من أن باناسونيك لم تعد المورد الحصري للبطاريات لشركة تيسلا، فإن الشركة مستمرة لإنتاج كميات كبيرة من البطاريات لصناعة السيارات الكهربائية.ورغم أن تيسلا تبحث عن موردي بطاريات في الصين وأماكن أخرى، تظل باناسونيك المصنع الوحيد لبطارية تيسلا الأكثر تقدمًا، ما يضمن بقاءها كمورد رئيسي لتيسلا على الأقل بالنسبة إلى نماذجها الأعلى سعرًا.يعد مؤسس شركة السيارات الكهربائية، ايلون ماسك، أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 222.4 مليار دولار وفقًا لتقديرات فوربس اللحظية بتاريخ 28 فبراير/شباط 2022، وقد جمع ماسك ثروته من تأسيس عدة شركات منها تيسلا وSpaceX وNeuralink وThe Boring Company.