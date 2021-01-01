بريطانيا: روسيا لم تنجح في السيطرة على كييف



القوات الروسية القوات الروسية

أعلنت المخابرات البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية لم تحرز نجاحا في خططها للسيطرة على كييف، مشيرة إلى أن التقدم كان طفيفا في آخر 24 ساعة.



وقالت أجهزة المخابرات بالمملكة المتحدة، إن القوات الروسية كثفت من استخدام المدفعية شمال العاصمة كييف، مضيفة أنها فشلت في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني فاتجهت إلى العمليات الليلية لتقليل خسائرها.



وبدورها، حذرت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، من أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تحول إلى مغامرة خطرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وشددت حكومة المملكة على القضاء على قوة بوتين العسكرية عبر تجويعها ماليا، مؤكدة أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الهجوم على أوكرانيا.وتابعت بالقول : إن لندن لن تفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، وأنها ستبذل كل ما في وسعها لعدم سقوط كييف.وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخا من نوع إسكندر.وقد أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية بمدينة أوختيركا الأوكرانية.كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط قصف روسي.فيما رصد موقع ماكسار، الخاص بالأقمار الصناعية، صورا تظهر قافلة عسكرية روسية بطول 60 كيلومترا شمال كييف.وقال ماكسار لشبكة "سي ان ان" الأمريكية في وقت سابق أمس الاثنين إن القافلة العسكرية الكبيرة تتكون من مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية مقطوعة ومركبات لوجستية أخرى.وأرجع ماكسار طول القافلة المحدث إلى صور الأقمار الصناعية الإضافية التي تم جمعها وتحليلها. وقال ماكسار إن البيانات والصور التي التقطت يوم الاثنين تظهر أن القافلة تمتد من قاعدة أنتونوف الجوية، على بعد حوالي 17 ميلاً من وسط مدينة كييف، إلى شمال بريبيرسك بأوكرانيا.ولقي تسعة مدنيين على الأقل مصرعهم في هجمات صاروخية روسية أمس الاثنين على مدينة خاركيف الأوكرانية، من بينهم 3 أطفال.وقال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "اليوم كان لدينا يوم صعب للغاية. لقد أظهر لنا أنها ليست مجرد حرب، إنها مذبحة للشعب الأوكراني".