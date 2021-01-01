وكالة الفضاء الأوروبية تستبعد مهمتها مع روسيا للمريخ

قالت وكالة الفضاء الأوروبية، الاثنين، إن الإطلاق المزمع لمهمة مشتركة مع روسيا إلى المريخ خلال العام الجاري” مستبعد للغاية” الآن، بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وعقب اجتماع لمسؤولين من دولها الأعضاء الـ 22، قالت الوكالة في بيان إنها تقيم عواقب العقوبات على تعاونها مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن البيان” فيما يتعلق باستمرار برنامج إكسو المريخ، العقوبات والسياق الأوسع يجعل إطلاقه في 2022 مستبعدا للغاية”.
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