وكالة الفضاء الأوروبية تستبعد مهمتها مع روسيا للمريخ

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت وكالة الفضاء الأوروبية، الاثنين، إن الإطلاق المزمع لمهمة مشتركة مع روسيا إلى المريخ خلال العام الجاري” مستبعد للغاية” الآن، بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وعقب اجتماع لمسؤولين من دولها الأعضاء الـ 22، قالت الوكالة في بيان إنها تقيم عواقب العقوبات على تعاونها مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن البيان” فيما يتعلق باستمرار برنامج إكسو المريخ، العقوبات والسياق الأوسع يجعل إطلاقه في 2022 مستبعدا للغاية”.

وكانت روسيا أعلنت في 26 فبراير الجاري قد علنت تعليق التعاون في عمليات الإطلاق الفضائية مع أوروبا ردا على العقوبات.

قال دميتري روجوزين رئيس وكالة "روسكوزموس" الروسية إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا في عمليات الإطلاق الفضائية من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية ردا على العقوبات الغربية.

وذكر روجوزين في منشور على حسابه على تليغرام "ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شركاتنا، تعلق روسكوزموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في عمليات الإطلاق الفضائية من كورو وتسحب فريقها الفني.. من غويانا الفرنسية".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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