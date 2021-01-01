الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

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الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بالفعل اليوم يوجد أتربة عالقة على بعض المناطق الموجودة فى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن الأتربة العالقة تشبه الشبورة المائية، ولكنها لا تكون رمال مثارة.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك الأتربة العالقة مستمرة حتي يوم الأربعاء القادم تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، التي ستكون على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

وتابعت أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا الأربعاء، حيث تصل العظمي على القاهرة الكبرى ما بين ال26 وال27 درجة مئوية، أى أنه خلال فترة النهار يكون الطقس دافئ على شمال البلاد ومائل للحرارة على بعض المناطق من جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول الليل يكون الطقس شديد البرودة على جميع محافظات الجمهورية، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ناصحة المواطنين بعدم تخفيف الملابس والإستمرار فى إرتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل.

المصدر: elbalad

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