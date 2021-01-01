"غوغل"تعطل خدمة حركة المرور المباشرة في أوكرانيا

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غوغل

أوقفت "غوغل" مؤقتا ميزة حركة المرور المباشرة المتوفرة في خرائطها داخل أوكرانيا، التي قد تعطي مؤشرات عن التحركات العسكرية، مع احتدام المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.

وتظهر الميزة أماكن التأخير في حركة المرور على الطرقات وفي المتاجر المزدحمة، وغيرها من مراكز الأعمال.

ويقول الخبراء إن مثل هذه البيانات يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة للتحركات العسكرية التي تشهدها أوكرانيا.

ونقل موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية عن أحد خبراء البرمجيات مفتوحة المصدر، قوله إنه تمكن من معرفة بدء الغزو الروسي بعد اكتشافه لاختناقات مرورية قرب الحدود الأوكرانية على خرائط "غوغل".

وتعليقا على إيقاف الخدمة، قالت "غوغل" في بيان، إن قرار تعطيل هذه الميزات اتخذ لحماية سلامة المستخدمين المحليين، بعد التشاور مع السلطات الأوكرانية.

وترصد بيانات الموقع التي تجمع بواسطة خدمات الخرائط هذه، بعض المعلومات الحساسة أحيانا.

فعلى سبيل المثال، عندما أصدر تطبيق تتبع اللياقة البدنية "سترافا" خريطة في عام 2017 لنشاط المستخدمين، كشف عن طريق الخطأ موقع العديد من القواعد العسكرية الأميركية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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