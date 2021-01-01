أسعار ومواصفات شيري تيجو 7.بعد تصدرها قوائم تراخيص الصيني في يناير.



شيري تيجو 7 شيري تيجو 7

تصدرت سيارة شيري تيجو 7 موديل العام الجديد 2022، قوائم تراخيص السيارات الصينية داخل السوق المحلية لشهر يناير الماضي، حيث سجلت ترخيص 887 سيارة في مختلفة وحدات المرور.



«الوطن»، تستعرض أهم مواصفات وتجهيزات «شيري تيجو 7 2022» وقائمة الأسعار الرسمية للسيارة حسب المُعلن من مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر.



قائمة أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022

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تنتمي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر داخل السوق المحلية بفئتين:- الفئة الأولى بسعر 295 ألف جنيه.- الفئة الثانية بسعر 320 ألف جنيه.تجهيزات ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2022- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 145 حصان، وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن/ متر.- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.- تستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.أبعاد شيري تيجو 7 موديل 2022- تأتي السيارة بأبعاد (4505 ملم طول، و 1837 ملم عرض، و 1670 ملم ارتفاع) ، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2670 مليمتر.- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 210 مليمتر.- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 414 لتر.التجهيزات الداخلية وأنظمة الأمان- تأتي مقصورة السيارة معززة بشاشة ترفيهية HD مقاس 9 بوصة، تتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث وتطبيقات «ابل كاربلاي، وأندرويد أوتو»، ومكيف الهواء فتحات في المقاعد الخلفية.- تأتي السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية، نظام منع إدارة المحرك، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، برنامج الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة».