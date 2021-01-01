أسعار و مواصفات نيسان جوك 2022 في مصر



نيسان جوك 2022 نيسان جوك 2022

نيسان جوك تُعتبر من أهم السيارات في السوق المصرية في فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة والتي حققت نجاحاً منذ ظهورها الأول في مصر بجيلها الأول، ومن ثم في جيلها الثاني الحالي المتواجد في السوق المصرية، وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات وأسعار نيسان جوك 2022 في مصر.



التصميم الخارجي لـ نيسان جوك

نيسان جوك تأتي بتصميم عصري ورياضي، ويتمثل ذلك في مقدمة السيارة التي تأتي بشكل هجومي بالشبك الأمامي الذي يأتي باللون الأسود اللامع، مع إطار من الكروم يحيط الشبك الأمامي على شكل حرف V والتي تمثل أيقونة نيسان في تصاميمها.



كما اهتم مصممو نيسان بجعل جوك تبدو رياضية، فجاءت السيارة بوجود خطوط انسيابية تساعد في ديناميكية السيارة، مع إخفاء مقابض الأبواب الخلفية بطريقة جيدة، كما أن السيارة من الخلف لا تختلف عن جمال المقدمة.

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التصميم الداخلي لـ نيسان جوكأما من الداخل، فكل شيء داخل المقصورة الداخلية يوحي بالرياضية مع وجود فرش الكانتارا في السيارة في بعض الأجزاء على مقاعد السيارة وأجزاء أخرى، مع وجود مقود متعدد الوظائف خلفه شيفتات للتبديل لقيادة رياضية أفضل مع وجود وضعية قيادة «سبورت».محرك نيسان جوكأما عن محرك نيسان جوك 2022 فهو لا يعكس الروح الرياضية التي تأتي بها جوك في التصميم بشكل عام، بحيث تتوفر بمحرك تربو 3 أسطوانات سعة 1.0 لتر يولد قوة 115 حصانا وأقصى عزم للدوران يبلغ 180 نيوتن متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات «دبل كلاتش ويت».مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائقمن أهم ما يميز نيسان جوك 2022 هو وجود مواصفات أمان عديدة تبدأ من الفئة الأولى بشكل قياسي وهي كالآتي:وسائد هوائية أمامية وسائد هوائية جانبية وسائد هوائية ستائرية نظام الثبات الإلكتروني نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات فرامل مانعة للإنغلاق حساسات أمامية حساسات خلفية كاميرا خلفية حساسات ضوء ومطرأسعار نيسان جوك 2022 في مصرتتوفر نيسان جوك 2022 في مصر بثلاث فئات مختلفة وأسعارها كالآتي:الفئة الأولى: 362,500 جنيه الفئة الثانية: 392,500 جنيه الفئة الثالثة: 402,500 جنيه