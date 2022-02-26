اليابان تجميد الاحتياطيات الأجنبية الروسية

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أعلن بنك اليابان، اليوم الإثنين 28 فبراير، عن تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، التي غالبيتها من الين الياباني، للتعاون مع جهود دول مجموعة السبع لتشديد العقوبات ضد موسكو، وفقًا لما نشرته صحيفة (نيكاي) اليابانية.



ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن الصحفية قولها إن البنك المركزي الياباني كان يحتفظ بما يتراوح بين أربعة إلى خمسة تريليونات ين (أي نحو 34-43 مليار دولار) من احتياطي العملات الأجنبية لروسيا اعتبارا من العام الماضي، إلا أنه قرر إيقاف المعاملات إلى البلاد والمؤسسات المالية.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت في وقت مبكر من اليوم أنها

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قيدت العلاقات مع البنك المركزي الروسي بعد أن تحدث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وعن طريق تلك الخطوة، تنضم اليابان إلى عدة دول غربية التي تفرض قيود على قدرة البنك المركزي الروسي على استخدام 640 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب، مع عزل البنوك الروسية الكبرى عن شبكة سويفت المالية، مما يجعل من الصعب على البنوك والشركات دفع أو تقديم أموال.كما أعلن كيشيدا تعهد بلاده بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، كما أنها ستسمح للأوكرانيين المقيمين في اليابان بتمديد إقاماتهم في ظل استمرار الهجوم الروسي على بلادهم.ويذكر، أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الإثنين، أن البنية التحتية المالية الروسية تعمل بدون أعطال، مشيرة إلى أن النظام الروسي لتبادل الرسائل بين البنوك "إس بي إف إس" قادر على العمل كبديل لنظام سويفت.وقالت نبيوللينا:"لقد قمنا بتطوير البنية التحتية المالية الداخلية، لذلك، فهي ستعمل بدون أعطال، ولدينا نظام لتبادل الاتصالات بين البنوك "إس بي إف إس"، والذي يمكنه العمل داخل البلاد بديلا لنظام سويفت، ويمكن الانضمام إليه من خارج البلاد"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وأضافت "سنتخذ المزيد من القرارات بشأن السياسة النقدية بناء على التغييرات في الوضع الفعلي، وتقييم المخاطر، في المقام الأول من حيث الظروف الخارجية، نحن على اتصال دائم بالبنوك ومستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لدعمها".