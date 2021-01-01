سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Mate X2 المميز



Huawei Mate X2 Huawei Mate X2

مواصفات هاتف هاتف هواوي Huawei Mate X2

يتميز هاتف هواوي Huawei Mate X2 بشاشة قابلة للطي من نوع OLED تصبح بقياس 8 بوصة عندما يتم فتحها كجهاز لوحي.

الشاشة ذات جودة عرض FHD+ ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

كما أن الشاشة مزودة بمستشعر للبصمة تحت الشاشة وطبقة قوية للحماية.

بحتوي هاتف هواوى Huawei Mate X2، شاشة خارجية بقياس 6.45 يمكنك استخدامها عند طي الجهاز.

الشاشة من نوع OLED وتبلغ دقتها 1160 x 2700 بكسل.

تدعم شاشة الجهاز معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

هيكل الهاتف ذو واجهة زجاجية وظهر مصنوع من الزجاج وإطار مصنوع من الألومنيوم.

يبلغ وزن هاتف هواوي Huawei Mate X2 المميز 295 جراما.

الكاميرا في هاتف هواوي Huawei Mate X2 المميز

جاء هاتف هواوي Huawei Mate X2 بكاميرا خلفية رباعية.

الكاميرا ذات مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

تحتوي الكاميرا على عدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة التكبير البصري حتي 3 مرات.

تحتوي كاميرا الهاتف أيضا على عدسة بيريسكوب بدقة 8 ميجابكسل.

تدعم الكاميرا خاصية التقريب البصري حتي 10 مرات.

الكاميرا بها مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

الذاكرة والتخزين في هاتف هواوي Huawei Mate X2 المميز

يعمل الهاتف بمعالج قوى من نوع Kirin 9000، المطور بدقة تصنيع 5 نانومترات.

يدعم معالج الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G.

يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية ذات سعة 256 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.



سعر هاتف هواوي Huawei Mate X2

يمكن شراء الهاتف من مراكز البيع حيث ينطلق الهاتف القابل للطي هواوي Huawei Mate X2 بسعر مرتفع يبدأ من 2785 دولار لنسخة الجهاز بسعة 256 جيجا بايت.



أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الجديد هاتف هواوي Huawei Mate X2 المميز القابل للطي والذي يرى البعض أنه من أفضل الإصدارات من هواوي وسوف ينافس الهواتف الجديدة من إصدار سامسونج ولذلك هو مزود بالعديد من الخاصيات وبه مواصفات تجعله من أفضل الأنواع تعرف عليها خلال هذا المقال.