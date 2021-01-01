بـ 8450 جنيهاً فقط اشتر آيفون 11 برو ماكس



آيفون 11 برو ماكس آيفون 11 برو ماكس

يسعي دوما محبو هواتف “آيفون” الذكية الأشهر فى العالم لاقتناء أى من إصداراتها خاصةً كبيرة الحجم، حيث تجربة المشاهدة الأفضل وعمر البطارية الأطول، إلا أن أبرز عيوبها سعرها المرتفع، ولكن مع هذا العرض ستحصل على هاتف iPhone 11 Pro Max بأقل سعر ممكن.



يتيح موقع “إيباى” الشهير فرصة شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 11 Pro Max بسعر 568 دولاراً أمريكياً بسعر 8450 جنيهاً، باللون السيلفر سعة 64 جيجابايت.



يمتلك هاتف iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة 1125 × 2436 بكسل، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68.

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جاء الهاتف بمعالج قوى سداسي النواة من نوع Apple A13 Bionic، وهو يعد أسرع 60% من المعالج السابق، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 64 جيجابايت.يعطي آيفون 11 برو ماكس، ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ3 عدسات wide و ultra wide و telephoto، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.يعمل هاتف آيفون 11 برو ماكس، بنظام التشغيل ios 15، ويدعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه، كما يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم أبل apple pencil.يحتوى آيفون 11 برو ماكس، ببطارية سعتها 3969 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء نسختك باللون السيلفر سعة 64 جيجابايت من هذا الرابط.https://www.ebay.com/itm/274990110233?epid=22035995376&hash=item4006b01619%3Ag%3Az5cAAOSwwH9hYD48&LH_ItemCondition=1500%7C2000%7C2010