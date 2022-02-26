عبر 1500 مخزن جملة وزارة التموين تواصل صرف مقررات مارس للمنافذ

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر 1500 مخزن جملة على مستوي الجمهورية، صرف مقررات مارس إلى المنافذ التموينية، والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ، استعدادا لصرفها اعتبار من الغد الثلاثاء لمستفيدي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن.
حيث تواصل شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية،من خلال 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، صرف (استعاضة) مارس الأولى لتجار التموين، وهي سلع المنظومة التموينية التي تصرف لاصحاب البطاقات التموينية ضمن دعم السلع الشهري،و الذي يصرف للفرد بقيمة 50 جنيها على البطاقة التموينية.
وتشمل قائمة منظومة السلع التموينية لشهر مارس، والتي تضم 27 سلعة، الزيت والأرز والسكر والمكرونة والخل، المسلي الصناعي، الطحينية، الملح، مسحوق الغسيل، وأنواع مختلفة من البسكويت.
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