عبر 1500 مخزن جملة وزارة التموين تواصل صرف مقررات مارس للمنافذ



وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر 1500 مخزن جملة على مستوي الجمهورية، صرف مقررات مارس إلى المنافذ التموينية، والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ، استعدادا لصرفها اعتبار من الغد الثلاثاء لمستفيدي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن.



حيث تواصل شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية،من خلال 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، صرف (استعاضة) مارس الأولى لتجار التموين، وهي سلع المنظومة التموينية التي تصرف لاصحاب البطاقات التموينية ضمن دعم السلع الشهري،و الذي يصرف للفرد بقيمة 50 جنيها على البطاقة التموينية.



وتشمل قائمة منظومة السلع التموينية لشهر مارس، والتي تضم 27 سلعة، الزيت والأرز والسكر والمكرونة والخل، المسلي الصناعي، الطحينية، الملح، مسحوق الغسيل، وأنواع مختلفة من البسكويت.

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على أن تلتزم المنافذ التموينية وفقا لقرار وزارة التموين بصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات بواقع 2 كيلو سكر وزجاجة زيت لكل فرد على البطاقة التموينية، وبحد أقصي 4 زجاجات زيت للبطاقة، ومن الأرز كيلو لكل بطاقة أقل من 4 افراد، لتزيد إلى 2 كيلو للبطاقة الـ 4 أفراد فأكثر، وذلك اختياريا دون إجبار المواطنين على صرف سلع بعينها.من ناحية أخرى كشف مصدر بالقابضة الغذائية عن استكمال صرف مقررات فبراير الجاري إلى أصحاب البطاقات، بحسب تقارير شركتي الجملة العامة والمصرية.