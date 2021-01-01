لو عايز تخس.. 6 بذور يمكنك إضافتها لنظامك الغذائي اليومي

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كل شيء في طبق طعامك يمكن أن يحدث فارقًا ويجب أن تعرف مقدار ذلك، البذور على سبيل المثال، لن تجعلك نحيفًا وحدها، لكنها يمكن أن تكون الفرق بين خسارة 4 كجم وخسارة 7 كجم في شهر.



لذلك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فقم بتضمين هذه البذور الستة في خطتك للصحة العامة.



1- بذور الشيا

تعد بذور الشيا مصدرًا جيدًا للألياف ودهون أوميجا 3 ومضادات الأكسدة الضرورية لفقدان الوزن.

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يمكن أن تساعد إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى انخفاض الشهية وتقليل الالتهابات وخطر الإصابة بأمراض القلب.2- بذور الكتان :مثل بذور الشيا ، فإن بذور الكتان غنية بالألياف ودهون أوميجا 3 ومضادات الأكسدة أيضًا، إلى جانب السيطرة على الجوع ، يمكن أن يقلل الاستهلاك اليومي لبذور الكتان من نسبة الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم وخطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.تعرف على القيمة الغذائية لبذور القاطونة والكتان3- بذور قرع العسل " اليقطين":تمتلئ بذور اليقطين بالفوسفور والدهون الأحادية غير المشبعة ودهون أوميجا 6.يمكن أن يساعدك تضمين بذور اليقطين في نظامك الغذائي على الشعور بالشبع لفترة أطول ، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم ، وتقليل مخاطر حصوات المثانة لدى الأطفال ، وتحسين صحة البروستاتا.4- بذور القنببذور القنب هي واحدة من أفضل مصادر البروتين النباتي، في الواقع ، جودة البروتين في هذه البذور أفضل من معظم مصادر البروتين النباتي الأخرى، حتى أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم صنعها.5- بذور عباد الشمستمتلئ بذور عباد الشمس بالبروتين والدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين هـ، يمكن أن يساعد تناول بذور عباد الشمس يوميًا في تقليل الشهية والالتهابات وخطر الإصابة بأمراض القلب وخفض مستويات الكوليسترول.6- بذور الكينوالإنقاص الوزن ، يجب أن يكون تناول السعرات الحرارية أقل من السعرات الحرارية المحروقة، تعزز البذور مثل الكينوا فقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي.الكينوا غنية أيضًا بالبروتين والألياف ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. تم ربط الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بتخفيض السعرات الحرارية.تعد البذور مصادر رائعة للألياف والبروتين والدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول ، والتي تعتبر رائعة لصحتك العامة، وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا جيدًا ، فأنت تعرف بالفعل كيف يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل "الرغبة المفاجئة" في تناول وجبة دسمة.